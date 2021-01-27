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Ligin ilk yarısında Ali Palabıyık en fazla düdük çalan hakem oldu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısında en fazla maça çıkan hakem Ali Palabıyık oldu. En fazla kırmızı kartı beşer kezle Ali Palabıyık, Mustafa Öğretmenoğlu ve Koray Gençerler gösterdi.
Ligin ilk yarısında Ali Palabıyık en fazla düdük çalan hakem oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), sezonun ilk yarısında oynanan 210 karşılaşmada 29 hakem görevlendirdi.

Ali Palabıyık, yönettiği 11 maçla devre arasına en fazla görev verilen hakem olarak girdi.

Ligde Ali Palabıyık'ı, onar maçta düdük çalan Tugay Kaan Numanoğlu, Cüneyt Çakır, Ali Şansalan, Mete Kalkavan, Alper Ulusoy ve Fırat Aydınus izledi.

MHK tarafından en az tercih edilen hakemler ise üçer maçla Mert Güzenge ve Ramazan Keleş oldu.

Derbi hakemleri
Süper Lig'in ilk yarısındaki derbileri farklı hakemler yönetti.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği ve golsüz tamamlanan sezonun ilk derbisinde, MHK'nın bu sezon en fazla tercih ettiği hakem olan Ali Palabıyık düdük çaldı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği derbide Tugay Kaan Numanoğlu, Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği derbide ise Cüneyt Çakır görev yaptı.

En fazla kart gösterenler
Ligin ilk yarısında en fazla kırmızı kart gösteren hakemler Ali Palabıyık, Mustafa Öğretmenoğlu ve Koray Gençerler oldu.

Ali Palabıyık 11, Mustafa Öğretmenoğlu 7, Koray Gençerler de 4 karşılaşmada beşer kez kırmızı kartlarına başvurdu.

Sarı kart istatistiklerinde de Ali Palabıyık 61 kartla ilk sırada yer aldı. Ali Şansalan 50, Halil Umut Meler 49, Tugay Kaan Numanoğlu 48 ve Abdulkadir Bitigen de 46 kez sarı kartına yöneldi.

Penaltılar
Süper Lig'in ilk devresinde Arda Kardeşler, 8 kezle en fazla penaltı kararı veren hakem olarak dikkati çekti.

Arda Kardeşler'i, yedişer penaltı kararıyla Ali Palabıyık, Fırat Aydınus ve Halil Umut Meler takip etti.

Hakemlerden Sarper Barış Saka, Serkan Tokat ve Burak Şeker, sezonun ilk yarısında görev aldıkları maçlarda beyaz noktayı işaret etmedi.

VAR'da en fazla Zorbay Küçük görev yaptı
Süper Lig'in geride kalan bölümünde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak en fazla Zorbay Küçük'e görev verildi.

Ligin ilk yarısında hiç maç yönetmeyen Zorbay Küçük, toplam 18 kez VAR olarak görev yaptı.

Yine ligde maça çıkmayan Özgüç Türkalp, 16 karşılaşmada VAR olarak görev alarak bu alanda ikinci sırada yer aldı.

Halil Umut Meler ve Özgür Yankaya 13'er, Koray Gençerler de 12 müsabakada VAR olarak görevlendirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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