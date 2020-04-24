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Ligler ne zaman başlayacak?

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in başlaması için en muhtemel tarihin 12-13-14 Haziran olduğunu açıkladı. Ligler bu tarihte başlarsa 26 Temmuz'da sona erecek.
Ligler ne zaman başlayacak?

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, liglerin geleceği ile ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sepil, liglerin başlaması için en muhtemel senaryonun 12-13-14 Haziran olduğunu söyledi..

İşte Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamaları;

"Bu çok zorlu bir süreç, sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde sporun ve futbolun ne zaman başlayacağı tartışılıyor. Öngörü yapmak oldukça zor. Bu konuda sorumluluk TFF'de. Nihat Başkanımız bu konuda öngörülerde bulunup bilgiler verdi."

"Ay sonu tekrar toplantı yapılacak. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile istişarede bulunulacak, sonrasında futbol maçlarının devamının ne şekilde ne zaman olacağı kararı verilecek. Bugün en muhtemel senaryoları konuştuk."

"26 TEMMUZ'DA BİTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR"

"Şu anda en muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi."

"Avrupa'da konuşulanlar ve uygulamalara baktığımızda seyircisiz oynanması en muhtemel senaryo gibi gözüküyor. Kulüpler bazında farklı görüşler olabilir ama federasyon ve bakanlığın söylediğine göre kesinlikle liglerin bitirilmesi yönünde bir irade var."

"Bugün liglerin bitirilmemesi veya bitirilmezse neler yapılacağı senaryoları tartışılmadı. 12 Haziran-26 Temmuz arası liglerin ve kupanın tamamlanması ilk planımız."

"MAÇLAR AYNI ŞEHİRDE OYNANMAYACAK"

Maçlar seyircisiz de oynanabilir ama bunların hepsinin aynı şehirde oynanması söz konusu değil. Takımların olduğu şehirlerde oynanması şeklinde devam edecek. Sayın federasyon başkanımız bunu net bir şekilde açıkladı.

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