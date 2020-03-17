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Liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı.
Liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı.

Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile birlikte Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada önlemlerin alındığını belirten Nihat Özdemir, "Hepimizin bildiği gibi bütün dünya ve Türkiye'de çok hareketli zamanlar geçiriyoruz. Her dakika durum değişebilir. Aklı başında çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanı'mız ve Bilim Kurulu'muz var. Devamlı olarak irtibat halindeyiz. Aldığımız karar müşterek. Danışıklı olarak aldığımız kararlar Türkiye'mizi ilgilendiriyor. En önce gelen Türkiye. Her şeyin planlaması yapıldı. Liglerin seyircisiz oynanması ile ilgili şu an gündemimizde değişiklik yok. Karar aynen devam etmektedir. Karşılaşmalar nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

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