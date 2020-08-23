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Lille, ilk hafta maçında Rennes ile berabere kaldı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020-21 sezonunun ilk haftasında Lille, konuk ettiği Rennes ile 1-1 berabere kaldı.
Lille, ilk hafta maçında Rennes ile berabere kaldı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020-21 sezonunun ilk haftasında Lille, konuk ettiği Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Lille, 40. dakikada Jonathan Bamba'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran konuk ekip Rennes, 74. dakikada Damien Da Silva'nın ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Öte yandan, Rennes'te 35. dakikada Sacha Boey, Lille'de ise 43. dakikada Reinildo Mandava doğrudan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Yeni transfer Burak Yılmaz, 64. dakikada Jonathan David'in yerine dahil olarak Lille formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Lille'de Zeki Çelik maça ilk 11'de başlayarak 90 dakika boyunca sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada Benjamin Andre'nin yerine oyuna dahil oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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