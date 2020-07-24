Lille, Mustafa Kapı'yı bitirdi!

Fransız kulübü Lille, Burak Yılmaz'dan sonra Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen Mustafa Kapı'yı da kadrosuna kattı.

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille, Burak Yılmaz'dan sonra Galatasaray ile sözleşme uzatmayan 17 yaşındaki Mustafa Kapı ile anlaştı. Anlaşmanın 5 yıllık olduğu öğrenilirken sarı-kırmızılı kulübün 300 bin Euro yetiştirme bedeli kazanacağı belirtildi.

Galatasaray kadro dışı bırakmıştı...

Sarı-kırmızılı kulüp şubat ayında yaptığı bu açıklama ile, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde yetişmesine emek verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Mustafa Kapı'yı kadro dışı bırakmıştı.

Tarihe geçmişti!

Geçen sezonun 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın uzatma bölümünde oyuna dahil edilen Mustafa, yaş olarak 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu olmuştu.