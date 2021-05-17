  • BIST 1.441
  • Altın 496,181
  • Dolar 8,3200
  • Euro 10,0991
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

Lille, Saint-Etienne ile golsüz berabere kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Saint-Etienne ile 0-0 berabere kaldı.
Lille, Saint-Etienne ile golsüz berabere kaldı

Ligin 37. haftasında Pierre Mauroy Stadı'nda lider Lille, Saint-Etienne'i konuk etti.

Karşılaşmada her iki takımdan gol sesi çıkmadı.

Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Lille'in en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG) evinde Reims'i 4-0 yendi. PSG'nin gollerini 13. dakikada penaltıdan Neymar, 24. dakikada Kylian Mbappe, 68. dakikada Marquinhos ve 89. dakikada Kean attı.

Reims, Abdelhamid'in 11. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçlarla Lille puanını 80'e yükseltirken liderliğini sürdürdü ancak PSG puan farkını 1'e düşürdü. Paris ekibi puanını 79'a yükseltti.

Lille bu sezon kalan son lig maçını kazanması halinde Ligue 1'de 10 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.

Ligin diğer karşılaşmalarında Monaco evinde Rennes'i 2-1, Lyon da deplasmanda Nimes'i 5-2 mağlup etti. Monaco puanını 77'ye ve Lyon 76'ya yükseltirken, iki takım sırasıyla 3. ve 4. sırada kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent futbolu 'küme düştü'16 Mayıs 2021 Pazar 13:43
  • Süper Lig'de sezonun en golcü takımı Beşiktaş16 Mayıs 2021 Pazar 13:42
  • Basketbol Süper Ligi play-off'ta Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarı final için karşılaşacak16 Mayıs 2021 Pazar 13:41
  • Milli maratoncu Meryem Erdoğan olimpiyat vizesi aldı16 Mayıs 2021 Pazar 13:41
  • Süper Lig'de 2020-2021 sezonu penaltı dosyası16 Mayıs 2021 Pazar 11:48
  • Süper Lig'de en fazla kırmızı kart Antalyaspor'a çıktı16 Mayıs 2021 Pazar 11:48
  • Süper Lig'den düşen Denizlispor'da en uzun süreyi Rodallega aldı16 Mayıs 2021 Pazar 11:47
  • Beşiktaş'ın Süper Lig'deki şampiyonluk öyküsü16 Mayıs 2021 Pazar 11:47
  • NBA'de Lakers play-off umudunu son maça taşıdı16 Mayıs 2021 Pazar 10:46
  • TFF 1. Lig'de play-off heyecanı yarın başlayacak16 Mayıs 2021 Pazar 10:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti