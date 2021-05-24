Lille'de futbolcular şampiyonluğu kutladı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille'de futbolcular, statta şampiyonluğu kutladı.

Lille futbolcuları, Angers karşılaşmasının sona ermesiyle 10 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrasında büyük coşku yaşadı.

Oyuncular, sahaya akın ederek tezahüratlarda bulundu, birbirlerini kucaklayarak şampiyonluğu kutladı. Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik dev Türk bayrağıyla sevinç gösterilerinde bulundu.

Lille'in Türk futbolcusu Mustafa Kapı da kutlamalara katıldı.

Takım arkadaşları tarafından havaya kaldırılan Yusuf Yazıcı, kollarıyla "Y" işareti yaptı.

Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon Lille'de forma giyen milli futbolculara tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğa ulaşan Lille takımında forma giyen milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında, Lille'de forma giyen 3 milli futbolcunun fotoğrafını paylaşarak, "Bizi Lille'in şampiyonluğu için heyecanlandıran 'BizimÇocuklar'a helal olsun. Tebrikler." ifadelerini kullandı.