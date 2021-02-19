Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir: Kadın çalışan sayısını yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, kadın istihdamına önem verdiklerini, 2026 yılına kadar kadın çalışan sayısını yüzde 40 artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Özdemir, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) tarafından düzenlenen "İlham Veren Başarı Hikayeleri" programının konuğu oldu.

Özdemir, TOBB Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, şirket olarak 15 ülkede, 8 sektörde, 60 bini aşkın çalışanla faaliyet gösterdiklerini, dijitalleşmeye, kurumsallaşmaya ve sürdürülebilirliğe yatırım yaptıklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına işaret eden Özdemir, artık herkesin yeni bir normal dünya düzeni beklediğini belirtti. Özdemir, şu değerlendirmede bulundu:

"Yepyeni bir döneme giriyoruz. Bunu iyi idrak etmeliyiz. Dünya Ekonomik Forumu'nda birçok dijital toplantıya katıldım. Sadece iş alanında değil, istihdam, sürdürülebilirlik, aile, bireysel ve toplumsal her alanda değişim olacağı belirtiliyor. Bu çerçevede, 2020'de yayınlanan 'Mesleklerin Geleceği Raporu'na göre, otomasyon ve dijitalleşmede büyük gelişmeler olacak. 2025 yılında insan çalışma saati ile makine çalışma saati eşitlenecek. Yani bizim hayatımızda mavi yaka, beyaz yaka, gri yakaya bir de metal yaka eklenecek. Şu anda Japonya ve Kore metal yaka haklarını konuşmaya başladı."

"Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesine değinen Özdemir, "Yarının donanımlı mühendislerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Toplumda, 'kadından mühendis olmaz' fikri var. Asıl olan, bu kalıp yargılarla savaşmak. Bizim aslında yapmak istediğimiz şey, bu yargıları değiştirmek. Bu yargılar, kökten değişmedikçe kadınların iş dünyasında hak ettikleri yerde olmasını biraz zor buluyorum." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Limak'ın yurt dışındaki çalışanlarının yüzde 12'sinin kadın olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Şirketimizin 12 stratejik hedefi var. Hedeflerimizden biri, 2026 yılına kadar kadın çalışan sayısını yüzde 40 artırmak. Benim için en değerli ve bana en iyi hitap eden, en sorumluluk duyduğum hedef budur."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da girişimciliğin temel dinamiğinin yenilikçi fikirlerle risk almayı bilen, öncü ve rekabetçi düşünce olduğunu ifade etti.

Kadın girişimci sayısının son 15 yılda yüzde 4'ten yüzde 10'a kadar çıktığına dikkati çeken Burkay, "BTSO'ya bağlı kadın girişimci sayısı 7 bin 500'e kadar yükseldi. Bu rakamları önemli görmekle birlikte kesinlikle yeterli bulmuyoruz. Krizlerle birlikte yeni fırsat pencerelerinin aralandığı bir dönemde girişimci kadınların rolünü daha da güçlendirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.