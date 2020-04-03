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Limak Holding'den koronavirüs mücadele kampanyalarına 11 milyon liralık destek

Limak Holding, Vefa kolileri için 7 milyon lira, Milli Dayanışma Kampanyası için de 4 milyon lira olmak üzere 11 milyon lira bağışta bulundu.
Limak Holding'den koronavirüs mücadele kampanyalarına 11 milyon liralık destek

Limak Holding, dünya genelinde salgına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan kampanyalara toplam 11 milyon lira bağış yaptı.

Limak Holding'den yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından organize edilen ve sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca dağıtılacak Vefa kolileri için 7 milyon lira, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Bizbize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası için de 4 milyon lira olmak üzere 11 milyon lira bağış yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nakit yardımlar dışında faaliyet gösterilen pek çok şehirde iştirak şirketler ve ortaklıklar aracılığıyla hastane ve sağlık personeline tıbbı malzeme yardımları ve koli yardımları yapılırken, Limak'ın yönetiminde bulunduğu pek çok sivil toplum örgütü aracılığıyla da bağışta bulunulmuştur. Limak Holding olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde önceliğimiz çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığını korumaktır. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Ülke olarak bu zor günleri elbirliğiyle birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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