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Liman kenti İasos ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde yarımadada bulunan İasos Antik Kenti, bir dönem birçok mimari yapıda kullanılan kırmızı mermeriyle ön plana çıkıyor.
Liman kenti İasos ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde Argosluların kurduğu bir liman kenti olan İasos Antik Kenti, yarımada üzerindeki ihtişamıyla etkiliyor.

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yer alan İasos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kent, büyük surlar, su kemerleri, agora, tiyatro, mezar taşları, Roma dönemine ait oda mezarları ve balıkçı pazarıyla adeta açık hava müzesi durumunda bulunuyor.

İasos'ta yapılan arkeolojik kazılar sonucu, kentteki en eski yerleşim, milattan önce 3 bin yıllarının sonuna tarihlendi.

İasos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Asuman Baldıran, AA muhabirine, kentte Neolitik, Arkaik, Helenistik, Roma, Bizans, Genç Bizans, Orta Çağ, Menteşe, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izleri görmenin mümkün olduğunu söyledi.

"Kentte 5 antik mermer ocağı tespit edildi"
İasos'ta antik dönemde kullanıldığı belirlenen 5 mermer ocağı bulunduğunu anlatan Baldıran, mermerlerin imparatorluk döneminde hidrolik sistemle çıkarıldığını ifade etti.

Kırmızı, pembe ve beyaz damarlara sahip mermer ocaklarının genellikle su kenarlarında yer aldığını belirten Baldıran, "İmparatorluk döneminde işleyen ocaklarda, hidrolik sistemle mermerlerin kesilmiş olduğu biliniyor. Sadece İasos'ta çıkarılan ve geçmişte hidrolik sistemle kesildiği belirlenen kırmızı renkteki eşsiz mermerler, Ayasofya'da duvarlarda pano olarak da kullanıldı." diye konuştu.

Baldıran, İasos'taki kırmızı mermerin İtalyan şair Dante'nin Ravenna kentindeki mezarında, Yunanistan ve İsrail'deki bazı idari yapılarda da kullanıldığını belirlediklerini bildirdi.

İasos’ta çıkarılan mermerlerin deniz yoluyla pek çok ülkeye ihraç edildiğini anlatan Baldıran, "İasos önemli bir kent. Özellikle ticari açıdan çok önemli ve buradan ocaklardan çıkarılan mermerlerin birçok ülkeye gönderildiğini biliyoruz. Bunlar arasında başta İtalya, Afrika, İsrail ve ülkemizde ise İstanbul var." dedi.

Baldıran, İasos mermerinin pek çok kilise ve dini merkezde kullanıldığını kaydetti.

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