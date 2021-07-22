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Limanda bağlı tur teknesi yangında kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Demre ilçesinde, limanda demirli tur teknesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Limanda bağlı tur teknesi yangında kullanılamaz hale geldi

Kekova'nın merkezi konumundaki Üçağız Mahallesi Limanı'nda bağlı duran ‘Domino’ adlı tur teknesinde saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Motorları çalışmayan 18 metre uzunluğundaki ahşap teknedeki yangın bir anda büyüdü. Yangını görenler, kendi olanakları ile alevleri söndürmeye çalışırken, etrafındaki tekneler ise limandan uzaklaştırıldı.

Hasan ve Aydın Tülü kardeşlere ait olan teknedeki yangın müdahaleyle söndürüldü. Yangında tekne tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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