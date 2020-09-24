  • BIST 1.103
  • Altın 458,588
  • Dolar 7,6709
  • Euro 8,9413
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu, tekneleri çıkaramıyorlar

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Hoşköy Balıkçı Limanı girişinin çakıl taşlarıyla dolması, balıkçılara tekneleriyle girişlerde ve çıkışlarda zor anlar yaşatıyor.
Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu, tekneleri çıkaramıyorlar

Şarköy'e bağlı Hoşköy Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 55 balıkçının kullandığı limanın girişi, çakıl taşları ile doldu. Daha önce kullanılan ancak çevreyi kirlettiği gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan çakıl ocağındaki çakıllar, dere sularıyla birlikte geldiği limanın girişini doldurdu. Liman girişini dolduran taşlar nedeniyle birçok tekne, limana geçişlerde altının sürtmesiyle hasar görürken, büyük teknelerle ise farklı limanlara gidiliyor. 

'YARDIM BEKLİYORUZ'

Hoşköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fehmi Baydemir, limanda biriken çakıl taşlarının teknelere hasar vermesi nedeniyle balıkçıların geçişlerde zorluk yaşadığını söyledi. Baydemir, "Bizim en büyük sorunumuz bu çakılın limanın ağzının kapaması, limanın girişini sığlaştırması. Burada balıkçılarımız limana girip çıkarken teknelerinin altını sürterek, zorlanıyor. Belli bir boydaki tekneler de limana giremiyor ve başka limanlara gitmek zorunda kalıyor. Bu sorun arkamızdaki dereden kaynaklanıyor. Dereden gelen çakıl, bu limanın ağzını kapatıyor. Aşırı bir sığlık oluştu. Tekneler girip çıkarken zorlanıyor ve altında hasar meydana geliyor. Bütün teknelerde bu sıkıntı var. Ancak 10 metre altındakiler sürtmeden girip çıkabiliyor. 10 metre üzerindeki tekneler ise altını sürterek, girip çıkıyor. Büyük tekneler ise başka limanlara kaçmak zorunda kalıyor, giremedikleri için. Çünkü teknelerin altı sürttüğü için zarar veriyor. Liman hizmetlerine müracaat ettik. Biz, küçük kooperatif olduğumuz için masrafın altından kalkamıyoruz, yardım bekliyoruz" diye konuştu. 

'LİMANDA MAHSUR KALDIK'

Bölgede 50 yıldır balıkçılık yapan Hüseyin Aktay da biriken çakıl taşları nedeniyle mahsur kaldığını ve büyük teknelerle barınağa giriş yapılamadığını söyledi. Aktay, "Şu an limanda mahsur kaldık. Limanın önü çakıl dolu olduğu için giriş- çıkış yapamıyoruz. Biz balıkçıların isteği, buradaki çakıl birikintisinin alınıp, derinleştirilip, eski haline dönüştürülerek bizim kullanımımıza açılmasıdır" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'den flaş Lukashenko kararı24 Eylül 2020 Perşembe 09:52
  • Tokat'ta FETÖ'nün mütevelli grubuna yönelik soruşturmada 15 şüpheli yakalandı24 Eylül 2020 Perşembe 09:50
  • Bakanlar Akar ve Varank ile TSK komuta kademesinden TÜBİTAK SAGE ziyareti24 Eylül 2020 Perşembe 09:49
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor24 Eylül 2020 Perşembe 09:48
  • Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı24 Eylül 2020 Perşembe 09:32
  • Koronavirüs önlemli dijital oyun masası üretti24 Eylül 2020 Perşembe 09:31
  • Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı 24 Eylül 2020 Perşembe 09:29
  • Göbeklitepe’de balon turları başlayacak24 Eylül 2020 Perşembe 09:28
  • Şırnak'ın Kato Jirka bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi24 Eylül 2020 Perşembe 09:21
  • Türkiye ve dünya gündemi24 Eylül 2020 Perşembe 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti