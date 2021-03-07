Limanın güçlü kadınları 

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan limanda tonlarca ağırlıktaki konteynerlerin yükleme ve indirme işlemlerinde, kadın çalışanlar da görev yapıyor.

Körfez ilçesinde bulunan DP World Yarımca Limanı’nda bulunan yaklaşık 500 personelin yüzde 15'i kadın çalışanlardan oluşuyor. Konteyner taşıma, vinç operatörlüğü, forklift operatörlüğü gibi farklı birimlerde görev alan kadınlar, işlerinde gösterdikleri ustalıkla takdir topluyor. Erkek egemen bir sektör olarak kabul edilen liman sektöründe çalışmanın kendileri için hem zor hem de keyifli olduğunu söyleyen kadınlar, maharetleriyle göz dolduruyor.

4 yıldır limanda forklift operatörü olarak çalışan Ülkem Çebi, mesleğini çok sevdiğini belirterek, "Aslında böyle bir meslek olduğunun dahi farkında değildim. B sınıfı ehliyetim olduğu için iş yerim bana forklift kullanmayı teklif etti ben de kabul ettim neden yapamayayım ki dedim. Bana eğitimler verildi, ehliyetimi de aldım 4 yıldır bu işi yapmaya devam ediyorum. Forklift kullanmayı seviyorum. Manevra kabiliyeti daha yüksek olduğu için bana çok keyif veriyor. Genelde limanda erkekler çalışıyor gibi bir algı var, ben de bu işe başlamadan önce öyle düşünüyordum ama burada çok sayıda kadın çalışanımız var herhangi bir zorluğunu görmüyoruz çok keyifli. Zaten kadın çalışanlar daha dikkatli bu konuda erkeklere nazaran. Bir kadının bakış açısı bir erkeğe göre daha farklı olduğu için daha dikkatli ve daha hassas kullanıyoruz. Erkeklere göre daha iyi olduğumu iddia ediyorum" dedi.

'KADINLAR BÜTÜN ZORLUKLARI BERABER AŞIYORUZ'

Limanda çalışan kadınların büyük bir dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden konteyner sahası sorumlusu Begüm Aydın, "Liman içerisindeki kadınların kaza oranları ya da yaptıkları işe erkeklerden daha çok şeyi düşünerek, daha bilinçli ve daha dikkatli hareket ettiklerini gözlemliyorum. Bu sahada operasyondayken de böyle, teoride de böyle. Bu sektöre güzel mesajlar vererek kadınlar olarak daha iyi yerlere gelebileceğimizi gösterdi. Çünkü liman sektöründe kadın olmak Türkiye’de çok zor. Birçok zorlukla karşılaşıyorsunuz, burada kendinizi ispat edebilmek çok kolay değil ne yazık ki. Biz kadınlar bu güçlükleri hep beraber burada sahada olan kadınlarla birlikte aşıyoruz" diye konuştu.

'BİZ KADINLARIN DAHA BAŞARILI OLDUĞUNA İNANIYORUM'

Kadınların erkeklere nazaran daha titiz olduğu için daha başarılı olduğunu belirten uzaktan kumandalı konteyner taşıma teknisyeni Didem Bulut ise şöyle konuştu:

"Kadınların alışılagelmiş bir çalışma düzeni var ve bende bunun dışına çıkmak istedim. Erkek egemen bir sistemde kadının da var olabileceğini kendime ve topluma ispatlamak adına bu sektörde çalışmaya karar verdim, 5 yıldır da bu şekilde devam ediyorum. İlk başlarda çok tedirgin oluyordum çünkü işi hiç bilmiyordum. Aldığım eğitimler sayesinde işe alıştım, şu an çok daha rahatım. Limana ilk başladığım zamanlarda bir kadın olarak ben de buradayım demek için zorluk yaşadım. Kısa sürede arkadaşlarım da bunu kabullendi şimdi hep beraber çok güzel bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Kadınlar biraz daha dikkatli bu konularda. Çok dikkat isteyen riskli bir meslek yapıyoruz, biz kadınlar bu konuda daha dikkatli olduğumuz için daha başarılı olduğumuza inanıyorum."