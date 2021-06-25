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Limanlardaki ticaret Kovid-19'a rağmen hız kesmedi

Türkiye'de limanlarda elleçlenen yük miktarında son 5 yılda yüzde 15 artış görüldü.
Limanlardaki ticaret Kovid-19'a rağmen hız kesmedi

Türkiye'de limanlarda elleçlenen yük miktarı son 5 yılda yüzde 15 artış gösterdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen elleçlenen yük miktarındaki artış trendi sürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile sağlık yönünden olduğu kadar ekonomi boyutuyla da mücadele sürerken özellikle salgının başlangıcında ülkeler sınırlarını kapattı, ulaşımda ve lojistikte aksamalar oldu, tedarik zincirinde problemler ortaya çıktı. Türkiye de bu sorunun etkilerini yaşarken hem sağlık hem de ekonomi alanında alınan tedbirlerle kademeli normalleşme adımları hayata geçiriliyor. Dünya ve Türkiye'deki normale dönüş de küresel ticarete hız kazandırıyor.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgilere göre, salgına karşı alınan tedbirler neticesinde özellikle denizlerde ticaret hız kesmedi.

Limanlarda elleçlenen yük miktarı son 5 yılda yüzde 15 artarken, 2016'da 430,2 milyon ton, 2017'de 471,2 milyon ton, 2018'de 460 milyon ton, 2019'da 484 milyon ton seviyelerinde gerçekleşti.

Kovid-19 salgını nedeniyle limanlarda, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 2019'un aynı çeyreğine göre düşüş gerçekleşmesine rağmen alınan tedbirler sayesinde yılın tamamında elleçlenen yük miktarı toplamda 12,5 milyon ton artarak rekor tazelendi. 2020'de limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 yükselerek 496 milyon 642 bin 652 ton oldu.

Geçen yıl limanlarda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artarak 11 milyon 626 bin 650 TEU olarak gerçekleşti.

Bu yılın 5 ayında da limanlarda elleçlenen yük miktarı 212 milyon tonu geçti.

Bakanlık tarafından, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Türkiye'nin ilgili kurumları ile eş güdüm halinde salgın sürecinin değişen şartlarına uygun olarak çeşitli tedbirler alınırken, risk faktörleri minimize edilerek Kovid-19 mücadelesinin sürdürülmesinin yanı sıra, üretimin, istihdamın ve uluslararası ticaretin devam etmesi için deniz taşımacılığının idamesi sağlandı.

Bakanlık istatistiklerine göre, 2016-2020 arasındaki limanlarda elleçlenen yük miktarları (ton) şöyle:

Yıllar    
Limanlardaki Toplam Yük Elleçleme

2020    496.642.652
2019    484.168.412
2018    460.153.560
2017    471.173.896
2016    430.201.162
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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