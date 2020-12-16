'Limitsiz' lakaplı sürat pateni sporcusu Muhammed'in hedefi olimpiyatlarda madalya

Erzurum'da halk seansında tanışıp başladığı sürat pateninde, "yapamazsın" diyenlere inat 3 kez altın madalya ve kategorisinde çeşitli dereceler kazanan "limitsiz" lakaplı Muhammed Bozdağ, başarısını kış olimpiyatlarıyla taçlandırmayı hedefliyor.

Erzurum'da 10 yaşında başladığı sürat pateninde, 3 kez Türkiye şampiyonluğu ve kategorisinde çeşitli birincilikler elde eden "limitsiz" lakaplı 14 yaşındaki Muhammed Bozdağ, başarılarıyla dikkati çekiyor.

Babasıyla 4 yıl önce gittiği halk seansında sürat pateni sporuyla tanışan 14 yaşındaki Muhammed Bozdağ, bu spora başlamaya karar verdi.

Yaşının küçük olması nedeniyle çevresindekilerin "yapamazsın" demelerine inat azmi ve hırsı sayesinde antrenör Adem Belir ile eğitimine devam Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Muhammed, Ankara ve Kocaeli'de 2018 ve 2019 yıllarında katıldığı yarışlarda altın madalya kazandı.

Muhammed, bu başarısını, kasım ayında Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Erzurum'da düzenlediği Short Track Nene Hatun Kupası yarışlarında "gençler" kategorisinde genel klasmanda Türkiye birinciliği kazanarak altın madalya ile taçlandırdı.

Kategorisinde uluslararası yarışların yanı sıra 500, 1000 ve 1500 metrede de birincilikleri bulunan azimli sporcu Muhammed Bozdağ, kış olimpiyatlarına katılmayı hedefliyor.

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"Yaşım küçük diye bazı kulüpler beni kabul etmedi"

Muhammed Bozdağ AA muhabirine, bu spora gönül verdiğini belirterek, "Yaşım küçük diye bazı kulüpler beni kabul etmedi, 'yapamazsın bu branş çok zor' diyenler oldu. Sonra antrenör Adem Belir hocam ile tanıştım. 'Yapamazsın' diyenlere inat 3 kez Türkiye şampiyonluğu kazandım." dedi.

Kendi grubunda katıldığı sürat pateni yarışlarında da birincilik kazandığını belirten Bozdağ, zorluklar karşısında başarının azim ve gayret gerektirdiğini dile getirdi.

Bozdağ, spora olan sevgisinin her geçen gün arttığını ifade ederek, "Hedefim, 2026 Kış Olimpiyatları'na katılıp bayrağımızı dalgalandırmak ve Türkiye'nin ilk olimpiyat short track sporcusu olmak." diye konuştu.

Antrenör Belir de kentte Muhammed gibi milli takıma çok sayıda sporcu yetiştirdiklerini anlattı.

"Kendi kategorisinde birinci sporcu"

Başarılı ve azimli sporcu Muhammed Bozdağ'ın çok sayıda Türkiye şampiyonluğu kazandığını anımsatan Belir, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde arada aksamalar olsa da antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Sporcularımıza evden de çalışma programları yapıyoruz. Muhammed, kendi kategorisinde birinci sporcu. O yılmadı, azmetti ve hak ettiği yere geldi. Muhammed gibi elimizde çok iyi sporcularımız da var. İnşallah hepsini çok iyi yerlerde göreceğiz."

Belir, Muhammed ile 2026 olimpiyatlarına katılmayı hedeflediklerini belirterek, yakın zamanda düzenlenecek Federasyon Kupası yarışlarına da hazırlandıklarını sözlerine ekledi.