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Limon üreticisinden 'market' tepkisi: 1 liraya veriyoruz, 5 liraya satıyorlar

Adana'da, hasat zamanı olan limonun kilosu, halde 1 liraya, markette ise yaklaşık 5 liraya satılıyor.
Limon üreticisinden 'market' tepkisi: 1 liraya veriyoruz, 5 liraya satıyorlar

Koronavirüs salgınının ülkede görülmesinden sonra birçok sektörde olduğu meyve ve sebze ihracatında da düşüş yaşandı. Özellikle ihracatın sınırlanmasıyla iç piyasada ürün bolluğu yaşanırken, fiyatlarda da düşüşler oldu. Çukurova bölgesinin gözde ürünlerinden, kış aylarının çokça tercih edilen narenciyesi limon, hasat zamanı olan bu dönemde Adana Hali’nde kilogramı 50 kuruş ile 1 lira arasında satılıyor. Geçen aylarda limonun kilogramının 3-4 liradan satıldığını kaydeden Adana Kabzımallar Odası 2'nci Başkanı Mahsun Doğan, bu ay ise fiyatlarda keskin düşüş yaşandığını söyledi.

'MARKETLER FİYATLARI DÜŞÜRMELİ'

Limonun hal fiyatına karşılık marketlerde kilogramı 4-5 liraya satıldığını söyleyen Adana Kabzımallar Odası 2'nci Başkanı Doğan, iç piyasada yaşanan ürün bolluğunun fiyatları düşürmesinin tüketici açısından olumlu olduğunu fakat marketlerdeki fahiş fiyatların bunun önüne geçtiğini aktardı. Bu konuda yetkililerden destek beklediklerini ve fiyatların normal seviyeye çekilmesi gerektiğini kaydeden Doğan, "Limonumuz birinci sınıf kalite limon. Üretici, ürün bolluğundan dolayı bu limonu 50 kuruş ile 1 TL arasında vermek durumunda kalıyor. Buna karşılık marketlerde 5 TL'ye satılıyor. Durum böyle olunca vatandaş satın alamıyor ve ürün elde kalıyor. Buradan 1 TL'ye çıkarken marketlerde 2-3 TL'ye satılmış olsa vatandaş bolca limon alır ve ürün elde kalmaz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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