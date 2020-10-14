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Limonun kilosu 1,5 TL’ye düştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadın başladığı Eylül ayında kilosu 3,5 TL olan limon fiyatları, dalında 1,5 TL’ye kadar düştü.
Limonun kilosu 1,5 TL’ye düştü

Türkiye’nin limon deposu olarak bilinen Mersin’in Erdemli ilçesinde hasadının yapıldığı Eylül ayında, kilosu 3,5 TL'den satılan limonun fiyatı, dalında 1,5 TL'ye kadar düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre de Eylül ayında fiyatı en çok düşen ürün limon oldu. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, özellikle Rusya, Ukrayna Romanya ve Irak gibi ülkelerden talebin azalmasıyla, limon fiyatlarındaki düşüşün üreticisini üzdüğünü söyledi. Şahin, çiftçilerin daha fazla zor durum yaşamaması için talebin yükselmesini beklediklerini kaydetti.

Erdemli’de limon üreticisi Murat Aksun, "Limon fiyatları hasadın başında çok iyiydi. Şu anda fiyatlar düşmeye başladı. Limon tam çiftçiden çıkmaya başladı, limon fiyatları düştü. Masraflarımız yüzde 100 arttı. Ama fiyatlarımız dalında 1,5- 1,8 TL civarında satılıyor. Biz üretici olarak limonun kilosunun 3,5 – 4 TL civarında bekliyorduk ama olmadı. İnşallah devlet büyüklerimiz dertlerimize çare olurlar” dedi.

'İHRACAT AZALDI'

Limon tüccarı Halil Aksu ise “"Daha önceleri dalında kilosunu 3,5 TL ye kadar üreticiden aldığımız limonun kilosu şu anda 1,5 TL'ye kadar düştü. Biz tüccar olarak almış olduğumuz bahçelerden zarar ediyoruz. İhracat zayıfladı ve talep azaldı. İnşallah talep artar, ihracat artar üreticinin yüzü güler” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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