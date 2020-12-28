İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, "Geleceğime ilişkin aklımda net hiçbir şey yok, sezonun bitmesini bekleyeceğim." dedi.

İspanya'nın La Sexta televizyonunda yayımlanan bir programa özel röportaj veren Messi, kulüpten ayrılma talebi sonrası yaşanan tartışmalara ve geleceğine ilişkin soruları yanıtladı.

Ağustos ayında avukatı aracılığıyla kulübe faks göndererek ayrılmak istediği dönem için "Tüm olanlardan sonra yazı gerçekten çok kötü geçirdim." diyen Messi, her şeye rağmen geçmişe dönme olasılığı olsa o faksı yine göndereceğini ifade etti.

Messi, Barcelona'dan ayrılma talebiyle ilgili yaşananlardan dolayı eski kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'yu bir kez daha sorumlu göstererek, "Takımdan ayrılmak ve bunu iyi bir şekilde yapmak istiyordum. Başkan beni birçok kez aldattı. Beni kötü duruma düşürmek ve filmin kötü karakterli oyuncusu yapmak için basına bazı şeyler sızdırmaya başladı. Ama yaşananlar yaşandı ve bitti." şeklinde konuştu.

Barcelona'da bir dönemin kapandığını ve ayrılma talebinin arkasında bunun olduğunu birçok kez vurgulayan Messi, "Yeni takım başlangıçta bana zor geldi. Olmak istediğim yerde değildim, takımdaki yeni isimlere uyum sağlamakta zorlandım. Etrafımda tanıdık çok az kişi kaldı. Dışarıdan çok fazla kişi geldi, evdekiler gitti. Farklı kültürlerdeniz, farklıyız ve bu takım içinde birliği daha da zorlaştırıyor. Ama yavaş yavaş bunu sağlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecekte Real Madrid veya Atletico Madrid'de forma giyme olasılığını "imkansız" olarak gören Arjantinli futbolcu, İspanyol gazetecinin seçmesini istediği Paris (Paris Saint Germain) ve Londra (Manchester City) biletlerini de "Sizde kalsın" diyerek geri çevirdi.

Messi, "Barcelona'dan gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum. Ama en iyi şekilde ayrılmak hoşuma gider. Ve bu geçici bir şey olur. Barcelona'ya, şehire bir gün dönmek, bu kulüpte çalışmak hoşuma gider. Ben gidersem hiçbir şey olmaz. Barcelona, elbette ben dahil herhangi bir futbolcudan çok daha büyük. İnşallah gelecek yeni başkan yeniden önemli kupalar kazandırmak için kulübü ayağa kaldırır." şeklinde konuştu.

Barcelona'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerini sonlandırdıktan sonra futbolun içinde kalmak istediğini ancak kendisini teknik direktör olarak hiçbir zaman görmediğinden sportif direktörlük yapmayı tercih ettiğini kaydetti.

Messi ayrıca, "ABD'de yaşamayı, o ligin ve hayatın tadını çıkarma tecrübesini denemek istediğimi hep söyledim. Ama bu olur olmaz bilmiyorum." diye konuştu.

"Arjantin'den fazla Barcelona'da yaşadım. Kulüp ve şehir ile çocukluktan gelen bir sevgi hikayem var." diyen Messi, "Profesyonel yaşantım nasıl biterse bitsin, bu olay burada yaşadığım tüm kariyerimi lekelememeli. 16 yıl bir kulüpte kalmak ve her şeyin iyi gitmesi hiçte kolay değil. Hayatta kötü ve çok kötü dönemler olabilir ama hepsi aşılır. Benim finalim nasıl olacak göreceğiz." açıklamasında bulundu.

Diğer yandan 21 Ocak'ta kulüp bakanlığı seçimine gidecek Barcelona'nın, İspanyol basınında da iddia edildiği gibi kurumsal bir krizde olduğunu kabul eden Messi, "Kulüp gerçekten kötü bir dönemden geçiyor, olduğumuz (kupaların kazanıldığı) yere geri dönmek zor olacak." dedi.