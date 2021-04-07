  • BIST 1.409
  • Altın 456,677
  • Dolar 8,1825
  • Euro 9,7217
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 22 °C
»

Lionel Messi yeni rekorlar için "El Clasico"ya hazırlanıyor

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 30. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak "El Clasico"da tüm gözler, Katalan ekibinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin üzerinde olacak.
Lionel Messi yeni rekorlar için "El Clasico"ya hazırlanıyor

La Liga'nın internet sitesinden paylaşılan verilere göre Messi, Real Madrid'e karşı 44 kez sahada yer alarak "El Clasico"da en çok forma giyen Barcelonalı futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Arjantinli yıldız, söz konusu maçlarda Real Madrid filelerini 26 kez havalandırdı. Bu gollerin 18'ini lig mücadelelerinde atan Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, İspanya Süper Kupası'nda ise 6 kez Real Madrid'e karşı gol sevinci yaşadı.

Real Madrid'e attığı gollerin yanı sıra 33 yaşındaki oyuncu, La Liga tarihinde üst üste 10 sezon 40 gol barajını geçen tek futbolcu konumunda bulunuyor.

Messi, La Liga'da 21 Mart'ta oynanan ve Barcelona'nın deplasmanda Real Sociedad'ı 6-1 yendiği müsabaka ile kulüp tarihinin en çok forma giyen futbolcusu unvanına da sahip olmuştu.

13 yaşındayken Barcelona'nın altyapısı "La Masia"ya katılan Messi, Real Sociedad maçında 768. kez takımı için sahaya çıkmış ve rekoru Katalan kulübünün efsane isimlerinden Xavi Hernandez'in elinden almıştı.

Yıldız futbolcu ayrıca, 663 golle kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu konumunda. Messi'den önceki rekor, 1950'li yıllarda Barcelona forması giyen ve 232 gol atan Cesar Rodrigez'e aitti.

Kulüp kariyerindeki tüm gollerini forma giydiği tek takım olan Barcelona için atan Messi, bu alanda da Brezilya ligi ekiplerinden Santos'un forması altında 643 gol atan efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak rekorun sahibi olmuştu.

Messi, Barcelona forması ile şu ana kadar 34 kupa kazanma başarısı göstererek kulüp tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu konumunda da bulunuyor. Yıldız futbolcunun ardından 32 kez kupa sevinci yaşayan Andres Iniesta geliyor.

Kariyeri boyunca oynadığı La Liga'da 467 gole imzasını atan Lionel Messi, bu alanda da zirvede yer alıyor. Deneyimli futbolcuyu 311 golle, bir dönem Real Madrid forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo takip ediyor.

Barcelona forması ile La Liga'da çıktığı 379 maçtan galibiyetle ayrılan Messi, bu alanda da zirvede bulunuyor. Arjantinli yıldızın ardından ikinci sırada 334 galibiyetle Real Madrid'in unutulmaz isimlerinden Iker Casillas geliyor.

2012-2013 sezonunda peş peşe 19 maçta gol bulan Lionel Messi, bu alanda da rekoru elinde tutuyor.

Messi, şu ana kadar 6 kez "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülüne layık görüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NBA'de 76ers Furkan'ın 10 sayı attığı maçta Celtics'i yendi07 Nisan 2021 Çarşamba 10:29
  • Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek07 Nisan 2021 Çarşamba 10:28
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak07 Nisan 2021 Çarşamba 10:28
  • FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale çıkan 7. takım Pınar Karşıyaka oldu07 Nisan 2021 Çarşamba 09:22
  • FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale çıkan 7. takım Pınar Karşıyaka oldu07 Nisan 2021 Çarşamba 09:09
  • Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa şampiyonu oldu07 Nisan 2021 Çarşamba 09:08
  • UEFA, Slavia Praglı Kudela'yı 'ırkçı söylem' iddiasıyla yargılayacak07 Nisan 2021 Çarşamba 09:07
  • Yeni Malatyaspor'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı07 Nisan 2021 Çarşamba 09:07
  • Konyaspor'da 3 oyuncu Ankaragücü maçında forma giyemeyecek06 Nisan 2021 Salı 23:01
  • Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır06 Nisan 2021 Salı 19:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti