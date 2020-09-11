Lisanslı depo destekleri bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depo desteği kapsamında 16,4 milyon lira ödemenin bugün yapılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depo desteği kapsamında 16,4 milyon lira ödemenin bugün yapılacağını bildirdi.

Pakdemirli, lisanslı depolara destek ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ödemenin, Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş ve Bakanlığa bildirilmiş lisanslı depolara yapılacağına işaret eden Pakdemirli, "95 lisanslı depoya 2020 yılı ikinci dönem için toplamda 16,4 milyon lira bugün saat 18.00 itibarıyla kira bedeli olarak ödenecek." ifadesini kullandı.