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Lise öğrencilerine kültürlerarası uyum kampı yapıldı

Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı WCEP’in her yıl programlara kabul edilen öğrenciler için düzenlediği Liseli Büyükelçilerin Kültürlerarası Uyum Kampı (Oryantasyon Kampı), 31 Temmuz- 2 Ağustos tarihlerinde yapıldı.
Lise öğrencilerine kültürlerarası uyum kampı yapıldı

WCEP Türkiye Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu, “Öğrencilerin tanışıp birbirlerine manevi anlamda destek olabilecekleri bir forum oluşturarak daha önce öğrenci değişim programlarımıza katılan öğrencilerle de paylaşımda bulunmalarına olanak tanıdık” dedi.

Okullarda yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı Eylül ayına yaklaşılırken eğitim için Türkiye’den yurt dışına gidecek öğrencilerin hazırlıkları da şimdiden hız kazandı. Son olarak Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı WCEP, her yıl programlara kabul edilen öğrenciler için düzenlediği Kültürlerarası Uyum Kampı (Oryantasyon Kampı) yaptığını duyurdu.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında Kanada ve Amerika’da okuyacak öğrenciler ile daha önce aynı ülkelerde eğitim gören öğrencilerin ve eğitim dünyasından eğitmenlerin katıldığı kamp, 31 Temmuz- 2 Ağustos tarihlerinde International Abant Palace’ta yapıldı.

GÜNLÜK HAYATTA GEREKLİ TÜM PRATİK BİLGİLER AKTARILDI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan WCEP Türkiye Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu, “Amacımız, öğrencilerimize yurt dışında geçirecekleri bu eğitim-öğretim yılının öncesinde hem sosyal hem akademik hayatlarını kolaylaştıracak bir kılavuz sunmak. Bu kapsamda, öğrencilerin tanışıp birbirlerine manevi anlamda destek olabilecekleri bir forum oluşturarak daha önce öğrenci değişim programlarımıza katılan öğrencilerle de paylaşımda bulunmalarına olanak tanıdık. Soru sormalarını ve varsa endişelerine kolektif bir şekilde çözüm bulmalarını sağladık. Kamp boyunca ele aldığımız temel konu başlıkları ise kültür ve kültürlerarası öğrenme, iletişim ve grup dinamiği, çatışma çözümü, program kuralları, haklar ve sorumluluklar, ders seçimleri ve akademik hayat, teknik ve lojistik konular, sosyal hayat ve günlük yaşam, sorun çözüm mekanizmaları, uçuş, vize ve finansal bilgiler ile yurt dışı üniversitelere giriş sistemleri oldu” dedi.

DENEYİMSEL ÖĞRENME BAZ ALINDI

Kamp süresince öğrencilere verilen eğitimin ayrıntılarını da aktaran Cerrahoğlu, “WCEP olarak yarınlarımızı inşa edecek gençlerin elinden tutmaya devam ediyor, ayakları yere sağlam basan bireyler olarak yetişmeleri için yanlarında yürümeyi bir an olsun bırakmıyoruz. Dünya çapında geliştirdiğimiz iş birlikleri ile tüm engelleri aşacağımıza inanıyoruz. Tıpkı yurt dışı eğitim programlarında olduğu gibi oryantasyon kampında verilen eğitimlere de büyük özen gösterdik. Öyle ki, kamp programı kapsamında verilen eğitimin içeriği kültürlerarası öğrenme çerçevesinde geliştirildi ve David Kolb’ın deneyimsel öğrenme modeline uygun olarak hazırlandı. Bu bağlamda eğitim süresince büyük, grup çalışmaları, rol oyunları, simülasyonlar gibi metotlar kullanarak katılımcılar için en verimli öğrenme ortamını oluşturmayı hedefledik” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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