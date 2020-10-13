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Lise öğrencisi Eslem'in ölümü yakınlarını yasa boğdu

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki lise 3'üncü sınıf öğrencisi Eslem Şentürk (16), kulağından kan gelmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede, akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.
Lise öğrencisi Eslem'in ölümü yakınlarını yasa boğdu

İnegöl ilçesinde yaşayan lise 3'üncü sınıf öğrencisi Eslem Şentürk, önceki gün evinde kulağından kan gelmesi üzerine ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Şentürk, tedavisi sırasında akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Şentürk, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti.

İnegöl Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevli Sedat Şentürk ile Esma Şentürk'ün tek çocuğu olduğu öğrenilen Eslem'in ölümü yakınlarını yasa boğdu.

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