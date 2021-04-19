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Lise öğrencisi Zehra, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

MERSİN'de Anamur Anadolu Lisesi öğrencisi Zehra Çetin, Avrupa Birliği'nin (AB) açtığı European Money Quiz yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.
Lise öğrencisi Zehra, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

Anamur Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Zehra Çetin, Türkiye Bankalar Birliği’nin 13-15 yaş grubunda düzenlediği finansal okur-yazarlık yarışmasında yapılan derecelendirmede ilk 5 öğrenci arasına girdi. Çetin, aldığı derece ile Avrupa Birliği'nin (AB) açtığı European Money Quiz yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.  

Yarın online olarak yapılacak yarışma öncesi Zehra’nın okulunun kütüphanesindeki son çalışmasına, okul müdürü Kemal Akmeşe’nin yanı sıra, anne Fatma, baba Özkan Çetin ile kardeşi Zeynep de katılarak destek oldu.  

Yarışma öncesi heyecanlı olduğu gözlenen Zehra, "Türkiye Bankalar Birliği'nin düzenlediği yarışmada ilk 5'e girerek Avrupa yarışmasına hak kazandım. Okuluma, aileme teşekkür ederim.  Ülkemi temsil edeceğim o yarışmada.  Önce dereceye girmeyi ve birinci olmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Ablasının böyle bir yarışmada Türkiye’yi temsil edecek olmasına sevinen Zeynep ise "Ablamı tebrik ederim. Yarınki yarışmasında başarılar dilerim. Onunla gurur duyuyorum,  Bana da çok güzel bir örnek oluyor” dedi.  

Okul Müdürü Kemal Akmeşe ve Zehra’nın anne-babası da yarışma öncesi başarı diledi.

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