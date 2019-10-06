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Liselerde 'akran kardeşliği' ile okula uyum kolaylaştı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlu okullarda eğitim alan üst sınıf öğrencileri, bu yılki yeni öğrencilere ilk kez "akran kardeşliği" programını uygulayarak okula uyumlarını kolaylaştırdı.
Liselerde 'akran kardeşliği' ile okula uyum kolaylaştı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı pansiyonlu okullarda eğitim alan üst sınıf öğrencileri, bu yılki yeni öğrencilere ilk kez "akran kardeşliği" programını uygulayarak okula uyumlarını kolaylaştırdı.

AA muhabirinin MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu yıl pansiyonlu okullarda öğretime başlayan hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerinin okul hakkında bilgilendirilmesi, okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi, okulun anlamlı ve değerli bir parçası olduklarına dair inançlarının kuvvetlendirilmesi amacıyla hazırlanan Ortaöğretime Uyum Programı okullar başlamadan önce uygulamaya konuldu.

Uyum programı kapsamında pansiyonlu okullar tarafından okula yeni başlayan binlerce öğrenciye şehir ve okul tanıtım broşürleri, aile hekim bilgi kartı, dikiş seti, diş fırçası ve diş macunu gibi malzemelerin yer aldığı "hoşgeldin paketi" hazırlanarak dağıtıldı.

Ayrıca pansiyona yerleşen öğrencilerin velilerine kayıt sonrası iletişim ve bilgilendirme içerikli kısa mesaj gönderildi.

Üst sınıflardan "akran kardeşliği"

Bu yıl ilk kez Türkiye genelinde 356 bin öğrencinin eğitim aldığı 3 binin üzerindeki pansiyonlu okulda yeni kayıt yaptıran öğrencilerin liselere ve şehre uyumlarını kolaylaştırmak için "akran kardeşliği" programı da başlatıldı.

Programla davranışlarıyla çevresinde farkındalık oluşturan üst sınıf öğrencileri tarafından pansiyona yeni kayıt yaptıran öğrencilere akran desteği sağlandı. Yeni arkadaşlarına okul, yaşadıkları şehir, ulaşım imkanları gibi konularda destek veren üst sınıf öğrencileri, ayrıca "Ailemize Hoşgeldin" hitabıyla mektup yazdı.

Tüm pansiyonlu okullarda eş zamanlı olarak okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve velilerin de katılımlarıyla "Ailemize Hoşgeldin" gecesi düzenlendi.

Bu gecede mezun öğrencilerin mektupları, belletmenlerin pansiyonla ilgili mesajları paylaşılarak, yeni öğrencilerin okula uyumları kolaylaştırıldı.

MEB'de bu yıl başarılı sonuçlar alınan "akran kardeşliği" uyum programının diğer lise türlerinde de uygulanması için hazırlık başlatıldı.

Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Bu yıl ilk kez pansiyonlu okullarda başlattığımız akran kardeşliği uyum programında son derece başarılı sonuçlar aldık. Öğrencilerimizin okula aidiyet duyguları gelişirken okullarına da hızlı bir süreçte alıştıklarını gözledik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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