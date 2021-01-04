  • BIST 1.498
  • Altın 457,622
  • Dolar 7,3534
  • Euro 9,0428
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde lise öğrencileri İpek Belinay Karaca ve Münevver Ezgi, sokağa gelişi güzel atılan ve sağlık açısından tehlike saçan onlarca cerrahi maskeyi toplayıp, çöpe attı.
Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı

Şehit Alihan Analar Anadolu Lisesi 11'inci Lise öğrencileri İpek Belinay Karaca ve Münevver Ezgi, oturdukları mahallede yürüyüş yaparken sokakta gelişi güzel atılan ve tehlike saçan maskeleri fark etti. Karaca ve Ezgi, koronavirüs salgınının yayılmasına karşı takıldıktan sonra doğaya atılan maskeleri toplamaya karar verdi. İki arkadaş ellerine aldıkları çubuklarla onlarca maskeyi toplayıp, sokak üzerindeki çöp konteynerine attı. Karaca ve Ezgi, topladıkları maskelerin fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaşarak farkındalık da yarattı.

f21d49cd1a7be54e8c581e0f283ca112.jpg

'100 METREDE 150 MASKE BULDUK'

İpek Belinay Karaca, 100 metre yürüdüklerinde 150 adet maske bulduklarını söyleyerek, "Kaldırım kenarlarında gördüğümüz maskeler o kadar fazlaydı ki bizi çok rahatsız etti. Elimize sopa alıp bunları toplamaya başladık. 100 metrede 150 tane maske topladık. Bu maskeleri de çöp konteynırlerine attık. Çöp konteynerinin yanında bile 25 tane maske vardı. 1 metre ötesinde çöp varken, gidip insanların maskelerini yere atması çok saçma geldi. Ben insaların daha duyarlı olmalarını istiyorum. Kirlettikleri maskeleri ceplerine koyup evlerindeki çöplere atabilirler. Çünkü mikrop yayıyor havaya. Bu pandemi döneminde hiç hoş değil" dedi.

ac7b1f41a44f0da54d778379eab6cded.jpg

'BİZİM İÇİN OLDUĞU KADAR DOĞA İÇİN DE TEHLİKELİ'

Münevver Ezgi de yürüyüş yaparken yolda maskeleri görünce toplamaya karar verdiklerini anlatarak, "Bizim için olduğu kadar doğa için de tehlikeli, sonuçta çöp tenekeleri var. Bunları görünce de elimizi dokunmadan topladık ve çöp tenekelerine attık. En azından doğaya biraz da olsa katkımız oldu. Çok fazla dışarı çöp atılıyordu. Şimdi de maske atmaya başladılar. Atmamaların temenni ederim. Çünkü insanız sonuçta. Sürekli çevreyi kirletiyoruz. Bu koronavirüs ile daha fazla kirletmeye başladık" diye konuştu.

Belinay Karaca'nın annesi Hatice Karaca ise kızı ve arkadaşının maskeleri toplamasından önce koronavirüs riski nedeniyle tedirgin olduğunu; ancak daha sonrası yaptıklarının iyi bir şey olduğunu anladığını, insanlardan duyarlı olmalarını beklediklerini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Can dostlarımız unutulmuyor, Yaşam alanlarına mama ve yem bırakılıyor04 Ocak 2021 Pazartesi 06:00
  • Solucan gübresi ile ekolojik döngü sağlanacak04 Ocak 2021 Pazartesi 04:37
  • Büyükşehir'in araç filosu genişliyor04 Ocak 2021 Pazartesi 03:32
  • Başkan Balcı açıkladı 2021'de de müjdeler olacak04 Ocak 2021 Pazartesi 02:31
  • "Vefa Sosyal Destek" grupları "evde kal"anların yardımına koşuyor04 Ocak 2021 Pazartesi 01:36
  • Başkentli kadınlardan ihtiyaç sahiplerine el örgüsü yeni yıl hediyesi03 Ocak 2021 Pazar 13:11
  • Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi02 Ocak 2021 Cumartesi 02:01
  • Mamak Belediyesinde en düşük personel maaşı 3 bin 500 lira olacak02 Ocak 2021 Cumartesi 01:00
  • Kocatepe Camisi'nde yeni yılın ilk cuma namazı kılındı01 Ocak 2021 Cuma 14:55
  • Asfaltta 1 yıllık rekor31 Aralık 2020 Perşembe 10:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti