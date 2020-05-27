  • BIST 105.324
  • Altın 369,303
  • Dolar 6,7646
  • Euro 7,4334
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 26 °C
SON DAKİKAİdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama
»

Liselilere 750 soruluk 4'üncü destek paketi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde, tekrar testlerinden oluşan, 750 soruluk 4'üncü soru destek paketinin yayımlandığı duyuruldu.
Liselilere 750 soruluk 4'üncü destek paketi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uzaktan eğitim döneminde öğrencilere ek kaynak oluşturmak için liselerin tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk 1'inci Soru Destek Paketi'nin 9 Nisan'da, 750 soruluk 2'nci Soru Destek Paketi'nin 27 Nisan'da, 750 soruluk 3'üncü Soru Destek Paketi'nin ise 8 Mayıs'ta yayımlandığı hatırlatıldı. 750 soruluk 4'üncü destek paketinin de Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi 'http://odsgm.meb.gov.tr'den bugün erişime açıldığı belirtildi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN KULLANIMINA SUNDUK'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Ziya Selçuk, "Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9., 10., 11. ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan dördüncü soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Tekrar testlerinin hazırlanmasına büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençlerin bayram coşkusu TRT EBA'ya taşındı19 Mayıs 2020 Salı 11:25
  • Bakan Selçuk'tan 'canlı sınıf' paylaşımı18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:06
  • Bakan Selçuk: Özel eğitim alanında çok büyük hazırlıklarımız var17 Mayıs 2020 Pazar 15:50
  • MEB'den 500 bin öğretmene uzaktan eğitim fırsatı14 Mayıs 2020 Perşembe 10:46
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların açılacağı tarihi bilimsel veriler söyleyecek13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:55
  • Üniversitelerde sınavlar nasıl olacak? YÖK'ten flaş açıklama12 Mayıs 2020 Salı 09:45
  • Bakan Selçuk: Amaç ders isimlerini değiştirmek değil, ilgiyi artırmak11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:45
  • Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili açıklama10 Mayıs 2020 Pazar 13:46
  • Ukrayna'dan getirilen vatandaşlara Bakan Kasapoğlu'ndan hediye08 Mayıs 2020 Cuma 09:41
  • YÖK'ten engelli öğrencilerin uzaktan eğitiminde yeni karar07 Mayıs 2020 Perşembe 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti