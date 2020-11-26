Liverpool sahasında Atalanta'ya mağlup oldu

B Grubu'nda oynanan maçta Inter, sahasında Real Madrid'e 2-0 yenildi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Eden Hazard ile 59. dakikada Rodrygo kaydetti.
D Grubu'nda Liverpool, sahasında ağırladığı Atalanta'ya dört dakika içinde yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. İtalyan temsilcisinin golleri 60. dakikada Josip Ilicic ve 64. dakikada Robin Gosens'den geldi.
A Grubu'nda yer alan son şampiyon Bayern Münih, sahasında Salzburg'u 3-1'lik skorla geçerken gruptan çıkmayı da garantiledi.
Alman ekibinin gollerini 42. dakikada Robert Lewandowski, 52. dakikada Kingsley Coman ve 68. dakikada Leroy Sane attı.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1
Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 0-0
B Grubu
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-0
Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-2
C Grubu
Olympiakos (Yunanistan) - Manchester City (İngiltere): 0-1
Olympique Marsilya (Fransa) - Porto (Portekiz): 0-2
D Grubu:
Ajax (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-1
Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 0-2
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