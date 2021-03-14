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Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Ozan Kabak'ın performansından memnun

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Klopp, "Hem takıma uyum sağlayıp hem de kendin olabilmek biraz zaman alır. Ozan ilk andan itibaren çok iyi oynadı." dedi.
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Ozan Kabak'ın performansından memnun

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, ligde oynanacak Wolverhampton maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, milli futbolcu Ozan Kabak'ın adaptasyonu ve takıma olan katkısıyla ilgili herhangi bir problem görmediğini belirtti.

Ozan hakkında bazı eleştiriler duyduğunu söyleyen Klopp, "20 yaşındaki bir genci getiriyorsunuz ve ondan tüm sorunlarınızı bir saniyede halletmesini bekliyorsunuz. Ona hiç zaman vermiyorsunuz. Biz bu şekilde görmedik ve görmüyoruz. Ozan ilk andan itibaren çok iyi oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Milli stoperin yetenekli bir futbolcu olduğuna değinen Klopp, "Şimdiye kadar en iyi performansı mı? Muhtemelen değil. Zaten bu mümkün olamaz. Ben Davies hakkında da bunları konuşuyorduk, fakat Ozan hemen oynamaya başladı. Şu an adapte olmaya çalışıyor ve bu anlara adapte olmaya çalıştığınızda doğal olarak kendiniz olamıyorsunuz, çünkü diğer insanlara da adapte olmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden her ikisini de yapabilmek, hem takıma uyum sağlayıp hem de kendin olabilmek biraz zaman alır. Ozan'ın performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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