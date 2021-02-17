  • BIST 1.544
  • Altın 403,884
  • Dolar 7,0108
  • Euro 8,4552
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -6 °C
»

Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın Leipzig karşısındaki performansı, teknik direktör Jurgen Klopp'u mutlu etti.
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında Almanya temsilcisi Leipzig'i 2-0 yendikleri maçtan sonra Ozan Kabak'la ilgili soruyu yanıtlayan Klopp, "Schalke 04'te uzun zaman geçirdikten sonra takımda yeniydi ama duruşu iyiydi. Performansından çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Kaleci Alisson'a çok fazla iş düşmediğini belirten deneyimli teknik adam, tüm takımın performansının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiltere takımının formasını giyen ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçen Ozan Kabak ise maç sonu açıklamasında "Takımda yeni ve genç bir oyuncuyum. Burada çok yıldız futbolcu var. Uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Leipzig karşısında çok iyi oynadıklarını ve kazanmayı hak ettiklerini aktaran milli futbolcu, "Rakibimiz çok iyi bir takım ve Bundesliga'da ikinci sırada ama oyunu iyi kontrol ettik. İlk yarıda güzel fırsatlar yakaladık, ikinci yarıdaki hatalarıyla da golleri bulduk." değerlendirmesini yaptı.

Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan "Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?" oylamasında Ozan Kabak, takım arkadaşları Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold'ı geride bırakarak "Maçın adamı" seçilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında rövanş peşinde17 Şubat 2021 Çarşamba 13:21
  • Milli judocular İsrail'de tatamiye çıkacak17 Şubat 2021 Çarşamba 13:21
  • Antalyaspor 'yenilmezlik fitili'ni genç oyuncularıyla ateşledi17 Şubat 2021 Çarşamba 10:27
  • Avustralya Açık'ta Muchova ve Brady yarı finalde17 Şubat 2021 Çarşamba 10:26
  • Liverpool'da Ozan Kabak 'maçın adamı' seçildi17 Şubat 2021 Çarşamba 09:29
  • Ozan Kabak'lı Liverpool Leipzig engelini aştı17 Şubat 2021 Çarşamba 09:28
  • PSG'den Barcelona'ya farklı tarife17 Şubat 2021 Çarşamba 09:27
  • Aytemiz Alanyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı16 Şubat 2021 Salı 20:32
  • Fenerbahçe’de Pelkas takımla çalıştı16 Şubat 2021 Salı 17:59
  • Trabzonspor'da koronavirüs depremi16 Şubat 2021 Salı 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti