Liverpoollu David, Kaynarca'nın Davut'u oldu

Türkiye'ye hayran kalan ve 5 yıl önce Kuşadası'na yerleşen emekli İngiliz öğretmen, Anadolu gezileri sırasında Kırklareli'ne bağlı Kaynarca beldesine geldiğinde, kendisine olan sıcak ilgiden etkilenerek buradan ev aldı.

Doğası ve insanların sıcaklığına hayran kalarak 5 yıl önce Türkiye'ye yerleşen emekli İngiliz öğretmen David Gilford, Kuşadası'ndan sonra Kırklareli'nde de ev sahibi oldu.

Liverpool'da engellilere eğitim veren bir okuldan emekli olan Gilford (64) uzun yıllar yaz tatilini geçirdiği Kuşadası'ndan 13 yıl önce ev satın aldı. Her yıl tatile gelen Gilford, 5 yıl önce Kuşadası'na yerleşmeye karar verdi.

Anadolu'nun pek çok yerini gezen Gilford, Kırklareli'ne bağlı Kaynarca beldesine geldiğinde, kendisine olan sıcak ilgiden çok etkilendi ve buradan da bir ev aldı.

Beldede 4 yıldır tek başına yaşayan, Türkçeyi öğrenen, kahvehanede belde sakinleriyle sohbetler eden Kaynarcalı Gilford, evinin bahçesinde de gün boyu çeşitli uğraşlarla yaşamını sürdürüyor.

"Türkiye benim ülkem oldu"

Gilford, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türkiye'nin, artık kendisinin de ülkesi olduğunu söyledi.

Türkçeyi Kaynarca beldesinde öğrendiğini ifade eden Gilford, "Arkadaşlık burada çok güzel. 'Merhaba Davut' diyorlar bana. Her insan iyi, sıcakkanlı. Bana sahip çıkıyorlar, burayı çok seviyorum ve sakin bir hayat yaşıyorum." dedi.

Türkiye'nin hiçbir ülkeye değişilmeyeceğini aktaran Gilford, şöyle devam etti:

"22 yıldır Türkiye'ye tatil için geliyordum. 13 yıl önce Kuşadası'ndan bir ev satın aldım. Hep orada tatil yaptım. Bir gün ise Kırklareli'ne gezmeye geldim. O gün Kaynarca beldesine adeta aşık oldum. Hemen evimi Kaynarca'ya taşıdım. Tatil yapmak amacıyla geldiğim Türkiye'de huzur, mutluluğa kavuştum. Şimdi İngiltere'ye tatil için gidiyorum, tanıdıklara 'merhaba, merhaba' deyip hemen geri dönüyorum."

"Türkiye mi İngiltere mi diye sorsalar Türkiye derim"

Türkiye'yi çok sevdiğini anlatan emekli öğretmen, "Burada benim hayatım. Tarihe düşkünüm, Türkiye'de de çok güzel bir tarih var. Edirne'ye gidiyorum, geziyorum fotoğraflar çekiyorum. Türkiye'de kime 'merhaba' desem karşımda ki 'yabancısın' diyor, 'evet' diyorum, 'çay ister misin?' diyor. Bu çok güzel, oturup sohbet ediyorum. Şimdi sorsalar İngiltere mi Türkiye mi? Hiç düşünmeden Türkiye derim çünkü yeni kültür, yeni müzik, yeni dil, her şeyi yeniden öğreniyorum. Her şey yeni benim için çok seviyorum."

"Türk vatandaşı olmak istiyorum"

Gilford, Türk vatandaşı olmak istediğini belirtti.

"Türkiye anlatılmaz, yaşanır" diyerek konuşmasını sürdüren Gilford, "En büyük hayalim de 'Ne mutlu Türküm diyene' demek. İnşallah kimliğime kavuşacağım. Burada sadece yabancı benim. İnsanlar beni gördüğünde kendi aralarında 'yabancı geliyor' diyorlar. Kendi aralarındaki konuşmaları duyunca benim de hoşuma gidiyor ve gülümsüyorum." diye konuştu.