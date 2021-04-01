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Liverpool'un yardımcı antrenörü Pepijn Lijnders, Ozan Kabak'ın uyumundan memnun

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yardımcı antrenörü Pepijn Lijnders, milli futbolcu Ozan Kabak'ın ara transferde kadrolarına dahil olmasına rağmen takıma hemen katkı sağlamasından memnun olduklarını söyledi.
Liverpool'un yardımcı antrenörü Pepijn Lijnders, Ozan Kabak'ın uyumundan memnun

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Hollandalı teknik adam, savunmadaki Nathaniel Phillips ve Ozan Kabak ortaklığına tam puan verdiklerini belirtti.

İki genç oyuncudan övgüyle bahseden Lijnders, saha dışındaki özelliklerinin de bu ortaklığa olumlu etkide bulunduğunu dile getirerek, "Ozan büyük bir yetenek. Çok fazla ilerleme gösterdi. Schalke 04'ten gelmesine rağmen mükemmel şekilde adapte oldu. Kısa sürede etkisini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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