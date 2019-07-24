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Lockheed, Türkiye'yi F-35 parça üretiminden çıkardı

F-35'ler üretici firması Lockheed Martin, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım adımından sonra Ankara'yı parça üretiminden çıkardı.
Lockheed, Türkiye'yi F-35 parça üretiminden çıkardı

ABD'nin Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmasından sonra, üretici firma Lockheed Martin de Türkiye'nin ürettiği parçaların ABD'de üretilmesi için çalışmaya başladı.

AŞAMALI YÖNTEM TERCİH EDİLDİ

Reuters'in haberine göre, Lockheed Martin Corp (LMT.N) CEO'su Marillyn Hewson, açıklamasında şöyle dedi:

"F-35 üretimindeki Türk endüstrisi katkısını aşamalı biçimde ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bunun için zaman çizelgeli bir çalışma programı hazırladık. Mart 2020'ye kadar tamamlanmış olacak ve böylece her şey çözülmüş olacak."

POLONYA TALİP OLDU

Türkiye'nin F-35 üretimindeki katkısı, yüzlerce parçayı buluyor. Bunların arasında kokpit görüntüleme sistemi ve iniş takımı parçaları var. Hewson, Polonya gibi birkaç ülkenin Türkiye'ye verilmeyen F-35 uçaklarını satın almak için talepte bulunduğunu da açıkladı.

NE OLMUŞTU?

ABD, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füzelerini alması nedeniyle Ankara'nın F-35 programına katılımını durdurmuştu. Türkiye ise ABD'den Patriot sistemini almak istediklerini, bu satış gerçekleşmeyince Çin'den hava savunma sistemi almanın planlandığını fakat bu şirket ABD yaptırımları listesine girince Rusya'dan S-400 almak zorunda kaldığını söylüyor ve yaptırımlara karşı çıkıyor.

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