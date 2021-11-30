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Lodos bilançosu artıyor! İstanbul ve Kocaeli'nden yeni açıklamalar

AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kocaeli Valiliği ise lodos nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Lodos bilançosu artıyor! İstanbul ve Kocaeli'nden yeni açıklamalar

AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul'da etkili olan tam fırtına hakkında açıklama yaptı. Yılmaz, şunları söyledi:

"İstanbul'da 4 kişi öldü, 46 kişi yaralandı. 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi yaşandı.

Ani su baskı riskine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Resmi açıklamalar dışında açıklamalara itibar edilmemelidir. Olası elektrik kesintilerine karşı meteorolojik uyarı süresince cep telefonu şarjının  dolu olmasına dikkat edilmelidir. 

Fırtınadan önce hazırlıklı olun, fırtına sırasında güvenli olun diyoruz."

KOCAELİ'NDE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli Valiliği’nin son açıklamasına göre il genelinde 2 kişi hayatını kaybederken, 128 çatı uçtu, 25 ağaç ve 1 direk devrildi, 1 baca yıkıldı, 6 tabela düştü, 1 inşaat iskelesi çöktü, 4 su taşkını yaşandı, 2 minare yıkıldı, 14 sera ve 6 araç hasar gördü, bir işletmeye ait 1 duvar çöktü. 11 tekne battı, 7 tekne karaya çıkarıldı.

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