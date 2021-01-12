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Lodos etkisini artırdı, 60 yıllık çınar ağacı 2 otomobilin üzerine devrildi

BURSA'da, saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle, 60 yıllık olduğu tahmin edilen çınar iki otomobilin üzerine devrildi.
Lodos etkisini artırdı, 60 yıllık çınar ağacı 2 otomobilin üzerine devrildi

Olay saat 20.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Emir Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Gün içerisinde 15-20 kilometre hızla etkisini gösteren lodos, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi bulan lodos, Emir Sultan Mahallesi'nde tahmini 60 yıllık çınar ağacını devirdi. Gövdesinden koparak devrilen ağaç, park halindeki 16 NRM 47 ve 16 AEV 777 plakalı otomobilin üzerine düştü. Çınar ağacının altında kalan otomobilin birinin camı kırıldı, sağ ön lastiği patladı. Diğer otomobilin ise bagaj kapısı kırıldı, tavanı çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, devrilen çınarın altında kalan otomobillerin sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

'İNSANLARIN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ'

Mahalle sakinlerinden Şerafettin Torun, ağacın devrildiği sırada o bölgede insan olmamasının olası bir facianın önüne geçtiğini belirterek, "Rüzgar vardı ve güçlüydü. Güçlü rüzgara tarihi çınar dayanamadı ve devrildi. O sırada park halinde olan arabaların üzerine devrildi. Devrildiği sırada insan olmaması, olası bir faciayı önledi. En büyük sevincimiz bu oldu. O anda rüzgar olduğu için insanlar kaçışmıştı. O yüzden sadece arabalar zarar gördü. Bu da bizi sevindirdi. Çınar ağacı yaklaşık 60 yıllıktı. Zaten kesilecekti. Belediye karar almıştı" dedi.

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