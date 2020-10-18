  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Lojman inşaatı altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü

TEKİRDAĞ'da, cezaevi lojman inşaatı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi Eşref Dere (52), hayatını kaybetti.
Lojman inşaatı altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü

Tekirdağ- Muratlı kara yolu üzerinde bulunan Tekirdağ Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü yanında yapılan ek lojman inşaatın altyapı çalışması sırasında, göçük meydana geldi. Göçükte, inşaatta işçi olarak çalışan Eşref Dere toprak altına kaldı. İşçilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmalarını olay yerine gelen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül de takip etti. Yaklaşık 2 saat süren ve arkadaşlarının da büyük umutlarla beklediği kurtarma çalışmasında toprak altında kalan Eşref Dere'nin cansız bedeni çıkarıldı. Dere'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili bilirkişi görevlendirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Türkiye'den tebrik mesajları18 Ekim 2020 Pazar 22:52
  • Dörtyol kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi18 Ekim 2020 Pazar 21:57
  • Pendik D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı18 Ekim 2020 Pazar 20:58
  • Fransa’da son 24 saatte 29 bin 837 yeni vaka18 Ekim 2020 Pazar 20:26
  • Lojman inşaatı altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü18 Ekim 2020 Pazar 20:05
  • Belarus'ta protestocular ile polis arasında arbede18 Ekim 2020 Pazar 19:29
  • Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte telefon uygulaması ile dolandırıcılık uyarısı18 Ekim 2020 Pazar 19:27
  • Nuri Pakdil, mezarı başında anıldı18 Ekim 2020 Pazar 19:05
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi18 Ekim 2020 Pazar 16:41
  • Van'da yeni koronavirüs kararları; otobüs ve minibüslerde ayakta yolcu alınmayacak18 Ekim 2020 Pazar 16:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti