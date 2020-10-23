Lokantadaki tekme-tokat kavga kamerada

Çorum’da bir lokantada yemek yiyen 3 kişi ile dışarıdan gelen 2 kişi arasında tekmelerin savrulup, yumrukların atıldığı kavga çıktı. 2 kişinin hastanelik olduğu kavga, lokantanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Kavga, 16 Ekim sabahı, Bahabey Caddesi’ndeki lokantada yaşandı. Aynı masada yemek yiyen 3 kişinin yanına alkollü oldukları öne sürülen 2 kişi geldi. 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme atıp, yumrukla vurdu. Lokanta çalışanları kavgayı ayıramayınca polisi aradı. Polis ekipleri ve çevredekiler, kavgayı güçlükle ayırdı. Aldıkları darbelerle yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. 3 kişi ise kendilerine küfür edildiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Kavga anı işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavga sırasında sandalye ve bazı malzemelerin havaya savrulduğu görülüyor.