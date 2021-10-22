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Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol: Galatasaray, değişiklik yaparak oyunu tazeleyebildi

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Gisdol, Galatasaray'ın maçta iyi savunma yaptığını belirterek, "Elbette bugünkü mağlubiyetten sonra hayatımızı zorlaştırdık. Her halükarda gruptaki pozisyonumuzu iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol: Galatasaray, değişiklik yaparak oyunu tazeleyebildi

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup ettiği maçın ardında düzenlediği basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Takımının maçta iyi oynadığını dile getiren Gisdol, "Takımımız 75 dakika boyunca güzel performans gösterdi. Maalesef şansımızı kaybettik ancak takımımız domine etti. Ancak futbolda gol sayısı noktayı koyar. Doğru yönde ilerliyoruz. Yolun sonuna geleceğimizden eminim." şeklinde konuştu.

Gisdol, "Rakibimiz iyi savunma yaptı. Biraz zorlandık ve gol atamadık. Hatta rakibimize biraz özendim. Çünkü oyunu tazelemek için yeterli güce sahip değildik. Galatasaray değişiklik yaparak oyunu tazeleyebildi. Bildiğiniz üzere sakatlanan oyuncularımız var ve oyuncu değişikliği yapmak için şansımız yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın ikinci turdaki maçları kazanmak için şansının olduğunu vurgulayan Gisdol, "Elbette bugünkü mağlubiyetten sonra hayatımızı zorlaştırdık. Her halükarda gruptaki pozisyonumuzu iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Maradishvili: İleride daha iyi oynayacağız ve maçlar kazanacağız
Lokomotiv Moskova'nın orta saha oyuncusu Konstantin Maradishvili de maçta güzel oynadıklarını ifade ederek, "Eğer hızlı bir gol atmış olsa idik, oyun farklı olurdu. Bu Markus'un yönetiminde ikinci oyunumuz. İleride daha iyi oynayacağımızı ve maçlar kazanacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

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