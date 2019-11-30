Londra Köprüsü’nde bıçaklı kavga, polis ateş açtı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Londra Köprüsü’nde çıkan bıçaklı kavgaya polis ateş açarak müdahale etti. Olayda, bıçaklı saldırganlardan biri öldürüldü, 5 kişi de yaralandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra Köprüsü’nde meydana gelen ola

Yerel medyadaki haberlere göre, bir grup bıçaklı saldırgan, Londra Köprüsü’nde bir kişiye saldırdı. Polis ve özel tim olay yerine intikal etti ve bıçaklı saldırganlardan birine ateş açtı. Bıçaklı saldırganın polis tarafından öldürüldüğü bilgisi paylaşılırken, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

POLİS’TEN, ‘BÖLGEYE YAKLAŞMAYIN’ UYARISI

İngiliz polisi, vatandaşları Londra Köprüsü ve yakınlarına yaklaşmamaları konusunda uyarırken, o yöne giden yollar da trafiğe kapatıldı. Öte yandan, terörle mücadele ekiplerinin de başlatılan incelemede aktif rol oynadıkları belirtildi.

BORIS JOHNSON'DAN AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Londra Köprüsü'ndeki etkinlikler hakkında bilgilendirildim. Devam eden bir soruşturma olmasına rağmen, polis bunun bir terör eylemi olduğunu doğruluyor. Düşüncelerim, tehlikeye yürüyen polis ve acil servis ekipleriyle. Ayrıca, başkalarının hayatlarını korumak için fiziksel olarak müdahale eden halkın olağanüstü cesaretine de saygı duymak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'VURULAN SALDIRGAN SAHTE PATLAYICI TAŞIYORDU'

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard Genel Müdür Yardımcısı Neil Basu, Londra Köprüsü’nde vurulan bıçaklı saldırganın, üzerinde sahte olduğu ortaya çıkan bir patlayıcı cihaz taşıdığını söyledi.