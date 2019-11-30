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Londra saldırganının kimliği belli oldu

İngiltere polisi, Londra’da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının failinin daha önce terör suçundan hapis yatan Usman Khan (28) olduğunu duyurdu.
Londra saldırganının kimliği belli oldu

Londra Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Neil Basu tarafından yapılan açıklamada, fail Usman Khan’ın 2012 yılında terör suçundan mahkum olduğunu, Aralık 2018’de de şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını söyledi. Basu ayrıca olayla ilgili başka birinin aranmadığını söyledi.

Olayda biri kadın 2 kişinin öldürüldüğü ve 2'si kadın 3 kişinin de yaralandığını kaydeden Basu, saldırının Fishmongers Hall adlı binada yapılan mahkumların rehabilitasyonuna ilişkin bir konferans sırasında başladığı, daha sonra Londra Köprüsü'nde devam ettiği ve saldırganın burada vurularak öldürüldüğünü söyledi.

GÖRGÜ ŞAHİTLERİ SALDIRIYI ANLATTI

Yerel medyada yer alan habere göre, Woshipful Company of Fishmongers şirketi genel merkezinde düzenlenen ve yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinliğin öğle molasında, ellerinde iki büyük bıçak olan uzun boylu bir saldırganın kalabalığın arasına daldığı vurgulandı. Görgü şahitleri, çevredekilerin saldırganı durdurmaya çalıştığını ve bu sırada yaralanmalar olduğunu, bir yandan da polisle irtibata geçildiğini belirtti. Saldırgan daha sonra Londra Köprüsü’ne doğru kaçmaya başladı fakat köprüde bir grup sivil tarafından önü kesildi. Polisin bölgeye doğru gelmeye çalıştığı sırada köprü üzerindeki 5-6 altı kişinin saldırganı yere düşürerek elindeki bıçağı aldığı, daha sonra bölgeye gelen polisin ise sivilleri uyardıktan sonra üç el ateş ederek saldırganı etkisiz hale getirdiği belirtildi. Polisin daha sonra yüz üstü yatan saldırganı çevirdiğinde üzerinde canlı bomba yeleği görüldü. Daha sonra yapılan incelemelerde ise söz konusu yeleğin sahte olduğu anlaşıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Londra Köprüsü'ndeki etkinlikler hakkında bilgilendirildim. Devam eden bir soruşturma olmasına rağmen, polis bunun bir terör eylemi olduğunu doğruluyor. Düşüncelerim, tehlikeye yürüyen polis ve acil servis ekipleriyle. Ayrıca, başkalarının hayatlarını korumak için fiziksel olarak müdahale eden halkın olağanüstü cesaretine de saygı duymak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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