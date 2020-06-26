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Londra’nın ‘Zeka Gücü’ Turkcell oldu

Turkcell iş ve pazarlama dünyasının en prestijli projelerinin değerlendirildiği The Loyalty Magazine Awards’dan ödülle döndü.
Londra’nın ‘Zeka Gücü’ Turkcell oldu

Hayata değer katan uygulamalar geliştiren Turkcell, imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle tüm dünyada örnek gösterilmeye devam ediyor. Turkcell’in özel yetenekli çocuklar için, teknolojiyi kullanarak fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Zeka Gücü projesi, Londra’da dijital olarak gerçekleştirilen The Loyalty Magazine Awards’da, Best Corporate Social Responsibility Initiative Linked to Loyalty (En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimi) kategorisinin birincisi oldu.

Çocukların robotik kodlama, yazılım, uzay bilim, yapay zeka, drone ve akıllı ev teknolojileri alanında eğitimler aldığı, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülen Zeka Gücü projesi, şimdiye dek 70 binden fazla çocuğa ulaştı. Türkiye’nin dört bir yanında teknolojiye ilgi duyan çocukların katıldığı proje ile teknoloji üreten nesiller yetiştirilmesi hedefleniyor.

“Zeka Gücü ile çocuklar Türkiye’yi daha iyi noktalara taşıyacak”

Turkcell’in dünya çapında ses getiren projelere imza atan bir marka olmasından ötürü gurur duyduğunu söyleyen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar şöyle konuştu: “Hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz ile teknolojiyi kullanarak herkese fırsat eşitliği imkanı sunmayı amaçlıyoruz. The Loyalty Magazine Awards’ta Zeka Gücü projemizle büyük ödüle layık görülmemiz yaptığımız işlerin Türkiye sınırlarını aştığını gösteriyor. Binlerce özel yetenekli çocuğumuzun hayatına dokunma şansı yakaladığımız Zeka Gücü projemiz ile çocuklarımız teknolojiyi daha iyi öğrenirken Türkiye’yi de çok daha iyi noktalara taşıyacak. Turkcell ailesi olarak herkesin hayatını güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Turkcell aynı yarışmada geçen yıl Gamification (Oyunlaştırma) kategorisinde Sürpriz Nokta ile büyük ödülü kazanmış, GNÇ Çatlat uygulamasıyla da Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi şampiyonluğunu elde etmişti.

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