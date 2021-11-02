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Lösemili Çocuklar İçin ‘Turuncu’ Mesaj

Keçiören Belediyesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla toplumsal farkındalık oluşturmak için ilçedeki kapalı otoparkın üzerinde yer alan Su ve Gül Meydanı’nı löseminin rengi olan turuncu ile boyayarak lösemiyle mücadeleye dikkat çekti.
Lösemili Çocuklar İçin ‘Turuncu’ Mesaj

Tedavisi devam eden lösemili çocuklara moral vermek için Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, birçok mimari yapı da çeşitli ışıklandırma yöntemleriyle turuncuya boyanıyor. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi de lösemiyle mücadelede toplumsal duyarlılığı artırmak için Su ve Gül Meydanı’ndan ‘turuncu’ mesaj verdi.

GÖNÜLLÜLERE TEŞEKKÜR

Lösemiyle mücadelenin kahramanları olan LÖSEV gönüllülerine teşekkür eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “LÖSEV yöneticilerine ve LÖSEV’in gönüllü elçilerine düzenledikleri kampanyalar ve çocuklarımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Geçmişte olduğu gibi bugün de LÖSEV’in her türlü anlamlı yardım ve farkındalık kampanyalarına destek vermeyi sürdüreceğiz.  LÖSEV’e destek vererek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren hayırseverlerimizden de Allah razı olsun. Rabbim bu hastalıkla mücadele eden tüm çocuklarımıza şifalar versin” dedi.

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STAT AÇILACAK

Bu arada Keçiören Belediyesi ile Kanserle Barış Derneği işbirliğinde Lösemi Haftası Kızılay’a Kan Bağışı ve Dayanışma Etkinliği düzenlenecek. Türkiye genelinde olduğu gibi Keçiören’de de LSV Dükkân stantları açılarak el emeği ürünlerin satışı ile tedavi gören çocuklara destek sağlanacak. Kalaba Kent Meyanında Kanserle Barış Derneği, Keçiören Kent Konseyi ve Keçiören Belediyesi Keçikoop’un stantları yer alacak.

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