Lösemiyi yenen gencin hayali beyaz önlükle çocuklara hizmet etmek

Lösemiyle 9 yıl mücadele ettikten sonra 8 ay önce Ankara'da yapılan kök hücre nakliyle sağlığına kavuşan 17 yaşındaki Mehmet Çalışır, yarıda bıraktığı okuluna dönerek doktor olmak istiyor.

Şanlıurfa'da yaşayan ve 2010'da lösemi tanısı konan Mehmet Çalışır, 3 yıl Gaziantep'te tedavi gördü.

O yıllarda ilkokulda okuyan ve eğitimine ara vermek zorunda kalan Çalışır'ın vücudu tedaviye olumlu yanıt verdi. Tam iyileştiğini düşünürken hastalığı nükseden genç, 2016'da babasıyla Ankara'ya gelerek bu kez Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şifa aradı.

Uzun süre hastanenin Pediatrik Hematoloji Bölümü'nde gözetim altında kalan ve farklı tedaviler uygulanan Çalışır'ın kök hücre nakli olmasına karar verildi. Uygun iliğin bulunmasıyla 8 ay önce nakil gerçekleştirilen Çalışır, zor günlerin ardından hastalığı yendi.

Tedavi süresinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan 17 yaşındaki Mehmet Çalışır, 3 kardeşi olduğunu ve onların Şanlıurfa'da kendisini beklediğini söyledi.

Bir an önce ailesinin yanına dönmek istediğini belirten Çalışır, tedavi sürecinde hayattaki her şeyin kıymetini daha iyi anladığını dile getirdi.

Çalışır, "İnsan bu hastane odasında kafayı taktığı şeylerin ne kadar basit olduğunu anlıyor. Burada halime şükretmeyi öğrendim. Zor günler yaşadım ama çok şükür sağlığıma kavuştum. Eli, kolu, bacağı olmayan insanlar var, onları düşündüm." dedi.

Hayalinin yarıda bıraktığı eğitimini tamamlayıp tıp fakültesini kazanmak olduğunu kaydeden Çalışır, "Lösemi hastalarıyla ilgilenmeyi, onlarla beraber olmayı hayal ediyorum. Eskiden futbolcu olmak istiyordum ama hastanede insanların nelerle mücadele ettiğini görüp onların yaşadıklarına tanık olduktan sonra doktor olmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Baba Mustafa Çalışır da oğluyla yıllardır mücadele verdiklerini, evladının sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Mustafa Çalışır, "Evladım çok zor günler yaşadı. Dile kolay, neredeyse 10 yıl geçti ama inşallah o günler geride kaldı. İnşallah hastanedeki diğer arkadaşları da kısa zamanda sağlığına kavuşur. Oğlum burayı gördükten sonra çocuklara hizmet etmek için doktor olmak istiyor. Onu doktor olarak görmek tabii beni gururlandırır." diye konuştu.