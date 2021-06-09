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LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) ait midibüs, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada midibüste bulunan 25 kişi yaralandı.
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Denizli-Muğla karayolunda meydana geldi. LÖSEV'e ait Özhan Aktaş yönetimindeki 06 L 2746 plakalı midibüs, Kale ilçesi çıkışında virajda yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu. Yaralılar midibüsün içinden çıkarıldı. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise karayolunda önlem aldı. Midibüste bulunan 25 kişinin, çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.

Midibüsün içindeki yolcuların ise LÖSEV'in tedavi ettirdiği çocukların yanı sıra hastalığı atlatan kişiler ile yakınları olduğu ve motivasyon amaçlı Muğla'ya gittikleri belirtildi.

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