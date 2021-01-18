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LPG firmaları lisans yenileme bedelinin satış miktarına göre belirlenmesini talep ediyor

Anadolu LPG ve Akaryakıt SİAD Başkanı Armutçu, "Özellikle Anadolu'daki küçük firmalarımız yoğun şekilde böyle bir talepleri olduğunu ve bu bedeli ödemekte zorluk çektiklerini bize iletti." dedi.
LPG firmaları lisans yenileme bedelinin satış miktarına göre belirlenmesini talep ediyor

Anadolu LPG ve Akaryakıt Sanayicileri ve İşadamları Derneği (SİAD) Başkanı Atalay Armutçu, bu yıl birçok LPG firmasının 15 yıllık lisans süresinin bittiğini ve lisansların yenileneceğini belirterek, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından tüm şirketler için standart olarak belirlenen 190 bin 400 liralık lisans yenileme (vize) bedelinin şirketlerin satış hacimlerine göre olmasını talep ediyoruz. Anadolu'daki birçok firma bu bedeli ödemekte oldukça zorlanıyor." ifadelerini kullandı.

Armutçu, yaptığı açıklamada, EPDK'nin vize bedellerine ilişkin kurul kararının geçen ay Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Vize bedelinin tüm firmalar için 190 bin 400 lira olarak belirlendiğini kaydeden Armutçu, "Bu tutar, bazı firmalar için oldukça düşük fakat Anadolu'daki küçük firmalar için oldukça yüksek bir bedel. LPG piyasasında dağıtıcıların satış hacimleri arasında uçurum var." diye konuştu.

Armutçu, yaklaşık 50 şirketin 15 yıllık lisans süresinin bu yıl içerisinde dolduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"EPDK tarafından tüm şirketler için standart olarak belirlenen 190 bin 400 liralık vize bedelinin şirketlerin satış hacimlerine göre olmasını talep ediyoruz. Bu talebimizi salgından önce EPDK'ye ilettik fakat bir gelişme olmadı. Tekrar EPDK'ye başvurduk ve bu konuda görüşmeyi umuyoruz. 60 gün içerisinde olumsuz cevap alırsak ombudsmana gideceğiz. Anadolu'daki birçok firma bu bedeli ödemekte oldukça zorlanıyor. Bu yıl salgın dolayısıyla satışlarda ciddi düşüş yaşandı. Özellikle Anadolu'daki küçük firmalarımız yoğun şekilde böyle bir talepleri olduğunu ve bu bedeli ödemekte zorluk çektiklerini bize iletti."

Vize bedelinin satış hacmine göre belirlenmesinin yerli şirketlerin rekabet gücünü artırmasına katkı sağlayacağını belirten Armutçu, elektrik ve doğal gaz piyasasındaki lisans bedellerinin hacme göre belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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