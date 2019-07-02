LPG gemisinde patlama

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir LPG gemisinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı.

Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

KAYMAKAMDAN PATLAMA AÇIKLAMASI

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay: SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.