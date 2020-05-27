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LPG ithalatı martta yüzde 16 azaldı

Türkiye'nin LPG üretimi mart ayında 95 bin 58 ton olarak hesaplandı.
LPG ithalatı martta yüzde 16 azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak 207 bin 826 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Cezayir, Kazakistan, Norveç, Rusya, Nijerya, Yunanistan ile Santa Kitts ve Nevis oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 düşüşle 207 bin 826 tona geriledi.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 67 artarak 18 bin 5 tona yükseldi. İhracat, İsviçre, Mısır, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

LPG üretimi arttı
LPG üretimi de mart ayında yüzde 14,6 artışla 95 bin 58 tona ulaştı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince 223 bin 895 ton otogaz, 50 bin 912 ton tüplü LPG ve 7 bin 299 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, martta toplam LPG satışı 282 bin 107 tonu buldu.

Yıllık bazda otogaz satışı yüzde 12,2, tüplü LPG satışı yüzde 10,8, dökme LPG satışı ise yüzde 1,4 azaldı. İç piyasada LPG satışlarında yüzde 11,7'lik düşüş görüldü.

Söz konusu ayda, yüzde 79,4 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 18 ile tüplü LPG, yüzde 2,6 ile dökme LPG izledi.

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