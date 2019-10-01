LPG Otogaza zam geldi! İşte LPG fiyatları

LPG Otogaz fiyatına zam geldi. LPG'ye gelen zammın miktarı 27 kuruş olarak açıklandı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında LPG'ye 27 kuruş zam geldiğini açıkladı. EPGİS yaptığı açıklamasında "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 02/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz da 27 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." dedi.
İŞTE YENİ AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul ve Ankara'da ortalama LPG Otogaz litre fiyayı 3,45 liradan satışa sunulurken gelen zam sonrası 3,70 liraya yükselecek. İzmir'de ise 3,39 liradan satılan LPG fiyatı gelen 27 kuruşluk zam sonrası 3,64 liraya yükselecek.
Kaynak: MilliGazete
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.