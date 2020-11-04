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LPG'li araçların AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilmesi için koşullar belirlendi

AVM'lerde bulunan kapalı otoparklara LPG'li araçların girebilmesi için gereken kural ve şartlar belirlendi.
LPG'li araçların AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilmesi için koşullar belirlendi

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, alışveriş merkezlerinde (AVM) bulunan kapalı otoparklara, belirlenen şartların sağlanması halinde LPG kullanan araçların girmesine izin verilecek.

AVM'lerdeki kapalı otoparklara LPG'li araçların girebilmesi için Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) hizmet yeterlik belgesi ve mahallin itfaiye teşkilatından "uygun" görüşü alınacak.

Ayrıca, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idareler, otoparkların kayıtlarını tutarak, yıllık denetimlerini yapmak ya da yaptırmakla yükümlü olacak.

LPG'li araçların giriş ve çıkışları ayrı olacak
LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları, 1'inci bodrum katlardan daha aşağıdaki katlarda konumlandırılamayacak ve diğer araçların alınacağı otoparklar ile LPG'li araçların giriş ve çıkışları birbirinden ayrı olarak düzenlenecek.

Otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı yeniden düzenlecek. Otoparkları, tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kullanabilecek, gerekli koşulları sağlamayan araçlar otoparklara alınmayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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