  • BIST 104.208
  • Altın 273,193
  • Dolar 5,7379
  • Euro 6,2623
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
»

Lübnan Başbakanı Hariri, modele 16 milyon dolar havale etmiş

New York Times (NYT) gazetesi, Lübnan Başbakanı Hariri’nin Seyşeller’de tanıştığı bir modelin hesabına 16 milyon dolar para havale ettiğini yazdı.
Lübnan Başbakanı Hariri, modele 16 milyon dolar havale etmiş

NYT’a göre ‘romantik ilişki’ Saad Hariri’nin iki başbakanlığı dönemi arasında yaşandı.

Olay Saad Hariri’nin geçen ay ülkesinde ‘ekonomik acil durum’ ilan edeceğini söylediği bir dönemde gündeme gelmesi açısından daha da dikkat çekti.

2005’te babası Refik Hariri’nin öldürülmesi üzerine yüz milyonlarca dolarlık bir mirasın sahibi olan Saad Hariri ile Merwe’nin yolları Seyşeller’de kesişti. Mahkeme kayıtlarına göre Merwe, ‘parayı konu etmeyen’ milyarderlerin kaldığı Seyşeller’de The Plantation Club için işe alındı. Model, burada birçok kişiyle tanıştı.

‘SENİ SEVİYORUM SAAD’IM’

2013 yılının mart ayında Seyşeller’e yaptığı bir ziyarette arkadaşlarına favori aracının Audi R8 olduğunu söyleyen genç kadın, ülkesine döndüğünde aracıyla kaza yapmış, cep telefonu da kırılmış. Bir galeri sahibi arayarak Merwe’nin Audi R8 ile Land Rover araçlarının hazır olduğunu söylemiş, ayrıca yurtdışına açık iki de cep telefonu gelmiş. Bunların ‘aynı Ortadoğulu centilmenin hediyesi’ olduğu belirtilmiş.

Üç çocuklu ve evli olan Saad Hariri o dönemde 43, Merwe ise 20 yaşındaymış. Bir defasında da Merwe, ‘Seni seviyorum Saad’ım’ diyerek hesap numarası atarak ev satın alabilmek için para istemiş. Olay vergi müfettişlerinin genç kadının hesabına yatan milyonlarca dolarların peşine düşmesi üzerine ortaya çıktı. Sonunda model, vergi ödemesini isteyen yetkililerle 2016 yılında uzlaşmaya varmış, ancak geçen yıl temyize gidince konu yine gündeme gelmiş. Ocak ayında da model, Hariri ile ilişkisini deşifre ederek kendisinin maddi zarara uğramasına yol açtıkları gerekçesiyle 65 milyon dolarlık karşı dava açmış.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFAD'dan toplanma alanı açıklaması02 Ekim 2019 Çarşamba 10:09
  • İzmir'de 720 düzensiz göçmen yakalandı02 Ekim 2019 Çarşamba 10:04
  • Irak'ın kuzeyindeki ve Hakkari'deki operasyonlarda toplam 5 terörist öldürüldü02 Ekim 2019 Çarşamba 10:03
  • Avukatlık hizmetlerinde KDV indirildi02 Ekim 2019 Çarşamba 10:03
  • Sağlık Bakanı Koca: Elektronik sigaranın satılması yasaklı hale gelecek02 Ekim 2019 Çarşamba 10:01
  • Türkiye ve dünya gündemi 2 Ekim 201902 Ekim 2019 Çarşamba 09:38
  • Lübnan Başbakanı Hariri, modele 16 milyon dolar havale etmiş02 Ekim 2019 Çarşamba 09:32
  • Baraj Doluluk Oranı 2 Ekim 2019 Ankara - ASKİ02 Ekim 2019 Çarşamba 08:28
  • Elektrik Kesintisi 2 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ02 Ekim 2019 Çarşamba 08:27
  • Su Kesintisi 2 Ekim 2019 Ankara - ASKİ02 Ekim 2019 Çarşamba 08:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti