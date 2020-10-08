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Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Lübnan’da bulunan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) verdiği desteğin süresinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Kararda, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 11 Ağustos 2006'da aldığı karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, Lübnan'da bulunan UNIFIL'e silahlı kuvvetlerin katkı sağladığı ifade edildi.

Söz konusu iznin süresinin, son olarak TBMM'nin 22 Ekim 2019 tarihli ve 1233 sayılı kararıyla 31 Ekim 2019'dan itibaren bir yıl uzatıldığı hatırlatılarak, Türkiye'nin UNIFIL'e yaptığı katkılarla Barışı Koruma Harekatı'nın icrasında önemli bir göreve üstlendiği aktarıldı.

Kararda, Türkiye'nin katkısının gerek BM sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet ettiği belirtildi.

Söz konusu kararda UNIFIL'e katkının sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilirken, UNIFIL'in görev süresi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 28 Ağustos 2020 tarihli ve 2539 (2020) sayılı Kararıyla 31 Ağustos 2021 tarihine kadar uzatıldığı aktarıldı. Kararda "Bu hususlar ışığında ve Lübnan ile ikili ilişkilerimiz ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki 2539 (2020) sayılı kararı uyarınca; hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 6 Ekim 2020 tarihli 2'nci Birleşiminde kabul edilmiştir" ifadeleri yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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